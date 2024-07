Parcoursup : neuf lycéens sur dix ont reçu une proposition d'admission dans une formation de l'enseignement supérieur

Fin du suspense pour la majorité des bacheliers. Environ neuf lycéens sur dix avaient reçu une proposition d'admission dans une formation de l'enseignement supérieur, vendredi 12 juillet, a assuré le ministère de l'Enseignement supérieur samedi. Du côté des étudiants en réorientation, huit sur dix d'entre eux ont également reçu une réponse à leurs vœux. Cela correspond à 580 291 bacheliers et 134 595 étudiants.

La phase d’admission principale, qui s’est achevée vendredi après l'intégration des résultats du baccalauréat, "a été plus efficace pour proposer plus de choix et plus vite aux candidats" que l'année précédente, affirme le ministère dans un communiqué. Le premier jour, "2,4 millions de propositions d’admission ont été envoyées aux candidats, soit + 17% par rapport à 2023", tandis qu'au sixième jour, "la plateforme avait envoyé 9 % de propositions d’admission de plus qu’en 2023 à la même date", poursuit-il.

Le nombre de places vacantes dans la phase complémentaire en hausse

La phase d'admission principale a laissé place à celle complémentaire, qui court jusqu'au 12 septembre. Elle permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations disposant encore de places. Le ministère explique que le nombre de places vacantes est en hausse cette année (114 000 places) par rapport à 2023 (100 000).

Depuis début juillet, les candidats qui n'ont pas encore reçu de proposition d'admission peuvent également solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie pour recevoir un accompagnement personnalisé.