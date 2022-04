Parcoursup : les lycéens ont jusqu'à vendredi soir pour valider leurs vœux, après un bug sur la plateforme

Ils ont 24 heures de plus. Les lycéens de terminale et les jeunes en réorientation vont pouvoir finaliser leur dossier et compléter leurs vœux sur Parcoursup jusqu'à vendredi 23h59 au lieu de jeudi même heure, a annoncé mercredi 6 avril la plateforme sur Twitter.

Le site de la plateforme nationale d'admission en première année des formations de l'enseignement supérieur a été victime d'un problème informatique qui en rendait l'accès impossible mercredi après-midi. Le site était de nouveau accessible mercredi soir. "Pour vous permettre de compléter votre dossier et de confirmer vos vœux, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 24 heures : la date limite est reportée au vendredi 8 avril", ajoute Parcoursup.

Le site #Parcoursup est de nouveau accessible.



✅ Pour vous permettre de compléter votre dossier et de confirmer vos vœux, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 24 heures : la date limite est reportée au vendredi 8 avril.



Nous vous remercions pour votre compréhension. pic.twitter.com/zrQjBVL12z — Parcoursup (@parcoursup_info) April 6, 2022

Les lycéens avaient jusqu'au 29 mars pour inscrire leurs 10 vœux maximum et 20 sous-voeux parmi toutes les formations reconnues par l'Etat, sans avoir à les classer. C'est le délai pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature qui a été reporté de 24 heures.