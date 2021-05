Parcoursup : des lycées mettent en avant une mention "100% présentiel" qui fait polémique

Jeudi 27 mai, les élèves de terminale connaîtrons les premières réponses à leurs vœux pour la rentrée prochaine sur Parcoursup. Mais de futurs étudiants et des professeurs pointent déjà des injustices.

Les terminales auront des premières réponses à leurs demandes de formation sur Parcoursup, jeudi 27 mai. Mais tous ont-ils les mêmes chances avec certains établissements qui ont pratiqué les cours à distance la majorité de l'année ? Selon un professeur de classe préparatoire chargé de l'étude des dossiers, certains lycées ont ajouté une mention particulière sur Parcoursup pour avantager leurs élèves. Le suivi des cours en présentiel est devenu, selon Julien Luis, "un argument et un avantage comparatif et ça a choqué énormément les collègues quand ils ont découvert les dossiers qu'ils devaient étudier pour les recrutements de l'année prochaine".

Des lycées en demi-jauge depuis sept mois

Pourtant, la règle d'accueil des élèves était la même pour tous les lycées, et devait se faire à 50% en présentiel. Certains ont privilégié la présence des terminales, et d'autres sont passés en demi-jauge en avril, lorsque le ministère l'a imposé. Certains établissements aux locaux plus exigus le sont depuis sept mois. Le principal syndicat des classes préparatoires a déclaré qu'il ne tiendrait pas compte de la mention 100% présentiel dans l'étude des dossiers.