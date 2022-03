Parcoursup : dernier jour pour pour remplir ses vœux sur la plateforme

Les candidats peuvent inscrire 10 vœux maximum et 20 sous-vœux parmi toutes les formations reconnues par l'Etat, sans avoir à les classer. Ils ont ensuite jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature.

Le compte à rebours a débuté. Les lycéens de Terminale et les jeunes en réorientation ont jusqu'à minuit mardi 29 mars pour formuler leurs vœux dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur.

Les candidats peuvent inscrire 10 vœux maximum et 20 sous-vœux parmi toutes les formations reconnues par l'Etat, sans avoir à les classer. Ils ont ensuite jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature.

La plateforme d'admission post-bac a fait couler beaucoup d'encre dès sa création il y a quatre ans, beaucoup l'accusant d'introduire de la sélection à l'université. Plusieurs candidats de gauche à la présidentielle proposent de le supprimer.

"Mise sous tension des formations"

Si beaucoup reconnaissent des progrès par rapport à APB –notamment la fin du tirage au sort, la création de quotas de boursiers ou les informations sur les formations fournies par la plateforme–, syndicats et spécialistes du sujet pointent cependant des lacunes de Parcoursup.

Pour Hervé Christofol, membre du bureau national du syndicat Snesup-FSU, "on ne va bien sûr pas revenir à des inscriptions sur papier et des files d'attente devant chaque université", mais "il faut abandonner le non-classement des vœux, qui a créé une réelle mise sous tension des formations, et a pour conséquence de faire du surbooking".

Le fait que les propositions soient faites "au fil de l'eau" est également critiqué, les candidats se retrouvant souvent sur liste d'attente. Ils pourront recevoir cette année des réponses du 2 juin jusqu'en septembre.