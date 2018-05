Parcoursup, "c'est 'Koh Lanta'" : refus, bugs, listes d'attente interminables… Des lycéens crient leur déception sur Twitter

Un torrent de réactions s'est déversé sur le réseau social depuis l'annonce des premières réponses aux vœux des candidats mardi soir.

"C'est pas une fac, c'est 'Koh-Lanta' le truc." Les futurs bacheliers et étudiants n'ont pas caché leur inquiétude, voire leur mécontentement, après les premières réponses à leurs vœux universitaires délivrées par Parcoursup, mardi 22 mai. Quelques secondes après 18 heures, les messages ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux : de nombreux internautes ont eu du mal à accéder au site de Parcoursup, bloqué en quelques minutes face à un afflux de connexions.

Une fois l'accès rétabli, environ 436 000 candidats, soit plus de la moitié des lycéens de terminale et étudiants en réorientation inscrits, ont depuis reçu au moins une proposition, selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais de nombreux autres élèves, placés sur liste d'attente, et des parents ont fait part de leur désillusion dès mardi soir.

Alors on m’explique ? Être dans la liste d’attente d’une licence science de la vie, alors que j’ai eu 18 en svt au bac l’année dernière ? #Parcoursup — L.M (@FreDunaLa) 22 mai 2018

travailler toute l'année à fond, être parmi les meilleurs de sa classe pour se retrouver en liste d'attente c'est vraiment un rêve merci #Parcoursup — Léna (@PtiteBolinette) 22 mai 2018

Avoir 20 de moyenne en anglais et être en liste d’attente pour une fac d’anglais ... un concept #Parcoursup pic.twitter.com/8oZrtGdTM0 — (@Totheupsidedown) 22 mai 2018

Merci #Parcoursup d'avoir fait pleurer ma fille ce soir et pour ses 8 voeux "en attente" elle qui stressait déjà pour son bac, je ne vous raconte pas l'état psychologique maintenant! @jmblanquer @EmmanuelMacron @VidalFrederique @upjv — Coralie Pirez Moysan (@coraliemoysan) 22 mai 2018

Plusieurs autres évoquent des bugs les plaçant sur des listes d'attente interminables. Sur une capture d'écran postée par un internaute, la plateforme semble l'avoir placé en 987 984 654 654 687e position sur une liste d'attente qui n'est censée comporter "que" 10 862 inscrits.

Je suis 818 ème sur la liste d'attente de Rouen.

Ya 920 place

Et je suis 3279 sur la liste d'attente de Caen, ya 1050 place.

Donc à moins que il y aie 819 personne qui refuse la fac de Rouen, j'ai aucune école pour septembre... Merci #Parcoursup — Cindy Leroy (@CindyLeroy4) 22 mai 2018

Un moment donné faudrait arrêter de se foutre de ma gueule, 1288 sur une liste d'attente de 725 personnes .

Je suis en attente d'attente pour une liste d'attente #Parcoursup pic.twitter.com/8qUFukwPg4 — Colyne (@colynedv) 22 mai 2018

Les "Hunger Games" de Parcoursup

Pour beaucoup, Parcoursup devient donc un parcours du combattant. Si bien que certains perdent déjà espoir et envisagent des reconversions professionnelles parfois inattendues.

Dans 2 jours les Hunger Games de Parcoursup vont commencer, puisse le sort vous être favorable — guigs (@guillaume_rnrt) 20 mai 2018

jsuis passée de « je vais me défoncer en prepa pour me faire 10000€/mois » à « peut être que fleuriste c’est vraiment cool en fait » #Parcoursup — ???????????????????????? (@celine_smpre) 22 mai 2018

Bon les anges 11 j’arrive #Parcoursup — Anisonidas☠️ (@Vniis213) 22 mai 2018