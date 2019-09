Parcoursup : 1 175 bacheliers sans affectation à l'issue de la procédure

Un total de 1 175 bacheliers sont encore sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup, a indiqué, vendredi 20 septembre, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Seulement une trentaine d'entre eux sont issus d'un bac général, le reste provenant de filières technologiques ou professionnelles, a précisé la ministre lors de sa conférence de presse de rentrée.

Derrière les chiffres, il y a des lycéens et des étudiants à qui je veux dire que nous sommes là : aucun d’eux n’est resté sans interlocuteur et nous resterons à leurs côtés et nous continuerons à les accompagner après la fin de la procédure @parcoursup_info