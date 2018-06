"On navigue à vue" : avec Parcoursup, les filières les moins demandées rament pour s'organiser

Loin des filières les plus médiatisées et aux effectifs en tension, certaines UFR remplissent lentement leur liste. Pour les universités, pas de panique, mais quelques interrogations.

Les amphithéâtres sont encore loin d'être bondés dans certaines filières. Plusieurs jours après les premières attributions via la plateforme Parcoursup, certaines UFR comptaient même zéro inscrit, à l'instar de la filière lettres classiques de l'université de Lille. Un constat surprenant à première vue : en effet, depuis les attributions du 22 mai, ce sont les listes d'attente à rallonge qui frappent le plus tant elles semblent décourageantes pour les futurs étudiants.

Cette "anomalie" s'explique simplement : en attendant d'obtenir la formation de leur choix, les étudiants peuvent accepter ce qui leur est proposé tout en maintenant d'autres souhaits. Par conséquent, ils ne sont pas inscrits définitivement et attendent de voir ce qu'on pourrait leur proposer de mieux. Les facs sont bien conscientes de ces "stratégies d'attente", comme les qualifie Sylvie Delmer, maître de conférences en géographie et vice-présidente à l'orientation et à l'insertion professionnelle à l'université de Lille. "Ce qui se passe, c'est qu'on appelle les candidats, certains nous disent un oui sûr, d'autres un oui en gardant d'autres vœux, d'autres encore prennent quelques jours pour répondre, et enfin il y a ceux qui refusent le vœu", énumère-t-elle.

Une répartition au compte-gouttes

Différence majeure entre les plateformes APB et Parcoursup : la première fonctionnait par tours successifs, alors qu'avec la deuxième, "ça se passe au fil de l'eau", résume Cécile Goï, vice-présidente de l’université de Tours, chargée de la commission formation et de la vie étudiante. "La seule chose qui peut nous inquiéter, c'est la vitesse de dépilement", ajoute-t-elle. Les étudiants ont actuellement sept jours pour accepter ou refuser une offre, ce qui explique en partie la lenteur à laquelle se remplissent certaines filières.

Autre raison qui peut expliquer la lenteur des inscriptions dans certaines filières : APB et Parcoursup trient les étudiants de manière différente. L'ancienne plateforme prenait en compte l'ordre des vœux ; avec Parcoursup, les universités doivent classer leurs candidats, et les étudiants n'ordonnent plus leurs vœux par ordre de préférence. De quoi ralentir un peu plus le système, qui devrait s'étaler dans le temps : en juin, les filières ayant des places vacantes seront à nouveau accessibles via la procédure complémentaire. Elles ne finiront donc de se remplir qu'à ce moment-là.

Une difficile attente pour les étudiants

Ces lenteurs liées au nouveau système n'inquiètent guère les universités. "En général, on a toujours assez d'étudiants dans ces filières, décrit Cécile Goï. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas d'éléments de comparaison, on ne sait pas comment vont se comporter les candidats." "On navigue à vue", confirme Sylvie Delmer, de l'université de Lille. Difficile d'anticiper l'année à venir pour le moment. Du côté de l'organisation, des incertitudes persistent, comme le choix du nombre de groupes de travaux dirigés (TD), qui dépend du nombre d'inscrits dans la filière.

Avec APB, on était fixés fin juin sur l'organisation des groupes de TD. On espère que cette année, ce sera à la même période.Cécile Goï, vice-présidente de l'université de Toursà franceinfo

Les plus pénalisés sont les étudiants. En effet, plus les licences mettent de temps à se remplir, plus ces derniers restent sur liste d'attente. C'est ce que pointent du doigt des enseignants de lycée. Parmi eux, Héloïse Vian, professeure d'espagnol dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Elle s'inquiète de l'impact de cette attente sur ses élèves : "Il est possible qu'ils se disent qu'ils ne méritent pas d'être dans telle ou telle filière parce qu'ils ont dû attendre longtemps avant d'obtenir une proposition d'admission."

Sur ce sujet, les universités se veulent rassurantes. Certaines, comme Nanterre et Paris 8, ont récemment posté des messages sur leur site internet pour rappeler à tous les étudiants qu'ils avaient leur place sur les bancs de la fac, "quel que soit [le] rang de classement, premier ou dernier, 347e ou 1 173e".

Message d'accueil du département de sociologie de l'@UParisNanterre "Sachez que, quel que soit votre rang de classement, 1er ou dernier, 347e ou 1173e, nous serons heureux et fiers de vous accueillir en licence de sociologie. Bienvenue à l'Université!" (merci P8 pour l'idée ❤️) pic.twitter.com/6B9obYx2rM — Aurélien Dasré (@aureliendasre) 30 mai 2018

A Lille comme à Tours, les membres du personnel affirment également leur volonté d'accueillir tous les étudiants. Peu à peu, d'ailleurs, la liste d'inscrits s'allonge. Sur les 25 places que compte la filière de lettres classiques à Lille, quatre sont désormais définitivement pourvues.