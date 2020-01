Nouvelles formations, calendrier, vœux... Ce qu'il faut savoir sur Parcoursup, dont les inscriptions démarrent mercredi

Les étudiants et candidats en réorientation peuvent s'inscrire jusqu'au 12 mars sur la plateforme d'admission post-bac qui présente quelques nouveautés.

Les lycéens de Terminale qui veulent entamer des études supérieures et les étudiants en réorientation vont pouvoir inscrire leurs vœux sur Parcoursup à partir de mercredi 22 janvier. Cette plateforme d'admission post-bac, inaugurée il y a deux ans, intègre cette année toutes les formations reconnues par l'Etat. Franceinfo fait le point sur les nouvelles modalités.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 mars

Les jeunes peuvent s'inscrire à partir du 22 janvier, jusqu'au 12 mars. A partir de cette date, il ne sera plus possible de formuler des vœux mais les candidats auront jusqu'au 2 avril pour finaliser leurs dossiers. Les réponses commenceront à tomber, au fil de l'eau, à partir du 19 mai, et ce jusqu'au 17 juillet pour la phase principale. Elles seront suspendues pendant les épreuves écrites du bac du 17 au 24 juin. La phase complémentaire, ouverte aux candidats qui n'ont essuyé que des refus ou qui changent de vœux, sera, elle, ouverte du 25 juin au 10 septembre.

Les candidats peuvent formuler dix vœux au total

Jusqu'au 12 mars, le candidat pourra formuler jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir à les classer.

Pour chaque vœu, le candidat doit expliquer sa motivation en quelques lignes. "Une fiche Avenir" qui contient l'appréciation des professeurs et l'avis du chef d'établissement sera aussi transmise aux universités et formations sélectives.

Les formations peuvent donner plusieurs réponses

Les universités répondent "oui" si le candidat est accepté sans condition, ou "oui si" s'il lui est demandé de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé (218 000 ont été proposés l'an dernier). Il sera aussi très souvent "en attente" puisque sur Parcoursup –contrairement à son prédécesseur APB– les formations qui ont plus de candidats que de places proposées classent les candidats en fonction de leur dossier.

Le candidat, ainsi que ses parents et son établissement scolaire, sera informé des réponses des établissements de formation par mail, SMS et sur son compte Parcoursup.

Les filières sélectives (BTS, IUT, classes prépa) répondent "oui", "non" ou "en attente". Pour ce dernier cas, le candidat peut obtenir plusieurs informations afin d'estimer ses chances : sa position dans la liste d'attente, le nombre total de candidats dans la liste, le nombre de places dans la formation... Il est recommandé aux jeunes de ne pas faire qu'un seul vœu ou de ne candidater qu'à des filières sélectives, pour ne pas se retrouver sur le carreau.

Les candidats auront cinq jours pour répondre

Du 19 au 23 mai, les candidats auront 5 jours pour répondre aux propositions reçues. A partir du 24 mai, ce délai est réduit à 4 jours et à partir du 25 mai à 3 jours.

Comme l'an dernier, le candidat toujours en liste d'attente pourra, s'il le souhaite, hiérarchiser un ou plusieurs vœux grâce à une option "répondeur automatique", dès le 19 mai. Un dispositif pour ceux qui ne veulent pas se connecter tous les jours à la plateforme. Fin juin un point d'étape oblige le candidat à confirmer les vœux en attente qui l'intéressent toujours.

Plus de 600 nouvelles formations sont disponibles

Parcoursup regroupe en 2020 plus de 15 000 formations publiques et privées, soit la totalité des formations post-bac reconnues par l'Etat.

Cette année 600 nouvelles formations sont disponibles, notamment les licences sélectives de l'Université Paris Dauphine, les 10 Sciences Po / Instituts d'Etudes Politiques, de nouvelles écoles de commerce ou de management, les instituts de formations aux professions paramédicales...

Autre nouveauté : la réforme des études de santé, avec la suppression de la première année commune aux études de santé (Paces).

Les futurs bacheliers pourront désormais choisir sur Parcoursup le Parcours spécifique accès santé - appelé PASS - ou bien une licence avec option "accès santé" - dite L.AS - accessible partout, y compris dans des universités qui n'ont pas de faculté de santé.

Une nouvelle plateforme est disponible pour les candidats en réorientation

En 2019, quelque 110 000 candidats qui n'étaient ni lycéens ni étudiants et qui souhaitaient reprendre des études se sont inscrits sur Parcoursup. Or ce n'était pas le public prioritaire de la plateforme.

Le service "Pacoursplus", disponible à partir de mercredi, leur sera dédié cette année. En lien avec le ministère du Travail, les régions et les universités, il leur proposera une offre spécifique d'information et d'orientation.