Nouveautés Parcoursup : "Cela va créer encore plus de stress", juge Gwenn Thomas-Alves, de l’Union syndicale lycéenne

La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé quelques ajustements sur Parcoursup alors que la plateforme ouvre mercredi. "Il faut surtout qu'il y ait des places à l'université, c'est vraiment ça l'enjeu", estime l'Union syndicale lycéenne.

"Cela va créer encore plus de stress", a estimé dimanche 17 décembre sur franceinfo Gwenn Thomas-Alves, porte-parole de l’Union syndicale lycéenne (USL), après que la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a annoncé quelques nouveautés pour la plateforme d'admission post-bac Parcoursup, qui ouvrira mercredi 20 décembre.

Les lycéens auront notamment la possibilité de créer leur profil dès la classe de Seconde pour mieux s'orienter. "L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de stresser les élèves", constate Gwenn Thomas-Alves. Le porte-parole de l'USL estime "qu'actuellement, il n'y a pas assez de places" à l'université. Le syndicat réclame "150 000 places" pour que les étudiants puissent "aimer ce qu'ils font, continuer leur orientation, et avoir un diplôme".

franceinfo : Créer son profil sur Parcoursup dès la classe de Seconde, est-ce que c'est un bon moyen d'anticiper l'orientation ?

Gwenn Thomas-Alves : Il faut savoir que, déjà, en seconde, les lycéennes et les lycéens ne sont pas certains de ce qu'ils veulent faire après. Le problème avec cette nouveauté annoncée par Sylvie Retailleau, c'est qu'on va se retrouver avec des lycéennes et des lycéens qui vont choisir des spécialités et qui, ensuite, en Terminale, se rendront compte que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Deuxième chose, on a des élèves qui sont déjà très stressés en Première et en Terminale à cause du contrôle continu. Là, le fait d'être, dès la Seconde, avec Parcoursup, cela va créer encore plus de stress. Et c'est un peu l'objectif d'Emmanuel Macron. C'est de stresser les élèves. Et ensuite ils ratent leur orientation à cause de la broyeuse qu'est Parcoursup.

Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de se préparer en amont, d'avoir plus d'informations et d'expliquer quels sont les débouchés dans tel ou tel secteur ?

Bien sûr. Ce qui a été annoncé, c'est, effectivement, que l'on pourra savoir sur les fiches des formations quand sont les journées portes ouvertes. Mais la réalité, c'est que les lycéens n'attendent pas de savoir quand sont les journées portes ouvertes, mais attendent la fin de Parcoursup et l'ouverture de places à l'université. Nous, ce qu'on demande, c'est 150 000 places. Parce qu'actuellement il n'y a pas assez de places.

Est-ce que vous souhaitez que l'on travaille d'abord pour le post-bac, c'est-à-dire pour le parcours universitaire, et non pas en amont ?

Il faut qu'il y ait de l'amont. C'est important qu'il y ait des professeurs qui soient formés sur l'université, sur les orientations, qu'il y ait des psychologues de l'Éducation nationale qui soient recrutés, parce qu'actuellement ce n'est pas le cas. Il en manque. Il y a très peu d'élèves qui sont suivis par une conseillère d'orientation. Il faut absolument que cela puisse être le cas. Ensuite, il faut qu'il y ait un accompagnement post-bac, parce qu'il y a des élèves qui veulent se réorienter. Et ce qu'on remarque avec Parcoursup, c'est que chaque année, il y a 150 000 personnes qui étaient en licence 1, qui se réorientent via Pacoursup parce qu'ils ne sont pas contents de la formation qu'ils ont eu.

Que proposez-vous ? En amont, est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous, seraient importantes pour aider les élèves ?

Il faut effectivement des informations. C'est très important qu'il y ait à la fois, la formation des enseignants, et également des fiches, ce que fait l'Onisep. Mais il faut surtout qu'il y ait des places à l'université. C'est vraiment ça l'enjeu de notre sujet. Et c'est ce qu'on essaye de dire depuis 2018 et que le ministère n'arrive pas à entendre. Il y a un problème de places aujourd'hui à l'université. À partir du moment où l'on augmente les places à l'université, il y aura des gens qui vont pouvoir aimer ce qu'ils font, continuer leur orientation, et avoir un diplôme.