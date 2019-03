VIDEO. "La place n'est pas du tout facile" : quand des élèves s'imaginent ministre de l'Ecologie face à Nicolas Hulot

"Un ministre de l'Ecologie, pardon, mais ça ne sert pas à grand-chose". Sur le plateau de "C à vous" sur France 5, jeudi 14 mars, Nicolas Hulot a rappelé les difficultés qu'il avait rencontrées lorsqu'il était ministre de la Transition écologique, jusqu'à son départ le mardi 28 août 2018. "Un jour, j'ai eu cette formule devant mon cabinet, j'ai dit : 'Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je peux décider tout seul ?' Eh bien, je n'ai pas eu de réponse", a-t-il indiqué.

Son expérience politique aura duré un peu plus d'année et est venue confirmer que ce poste "n'est pas du tout facile", selon les mots d'Adelaïde Charlier, collégienne en Belgique. Présente sur le plateau de l'émission, à côté de deux autres collégiens, Charlie Rachel et Victor Noël, elle est l'une des figures de la grève pour le climat qui se déroule ce vendredi.

"On n'aura plus le temps d'agir"

Les trois élèves ont eu droit à la même question posée par la journaliste Anne-Elisabeth Lemoine : "Aimeriez-vous être un jour ministre de l'Ecologie, de la Transition, de la Révolution écologique ?". "Je ne sais pas si on ferait mieux à leur place", a prévenu Adelaïde Charlier. Charlie Rachel, lui, craint de "ne pas avoir les compétences". Et Victor Noël se montre plus fataliste : "Quand j'aurai l'âge d'être ministre de l'Ecologie, on n'aura plus trop le temps d'agir", rappelant l'urgence de la situation.