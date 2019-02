Les jeunes se mobilisent pour le climat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'environnement au cœur des préoccupations des plus jeunes. Un peu partout en Europe, les lycéens et les étudiants se mobilisent pour réclamer une action politique d'envergure face au changement climatique. Des centaines de jeunes dans les rues de Dublin, en Irlande, crient leur colère et demandent davantage d'action pour le climat. Hier encore, même scène en Belgique : des milliers d'étudiants sont rassemblés comme chaque jeudi. "Nous savons que nos messages passent et qu'ils passent vers les politiciens. Ils semblent nous entendre, mais ils ne semblent pas comprendre ce que nous demandons", explique Adelaïde Charlier, étudiante belge. Des dizaines de manifestations de jeunes s’organisent en Australie, en Suisse, au Canada, et désormais en France, aujourd'hui à Paris.

Grève du climat

Un mouvement mondial initié par une Suédoise de 15 ans. Depuis août dernier, Greta Thunberg mène une grève du climat. Tous les vendredis, elle sèche les cours et proteste devant le parlement de son pays. Elle est devenue célèbre à la Cop24 où elle a exhorté les adultes de la planète à se réveiller. Le 15 mars, elle appelle à une grève mondiale des écoliers.

