Climat : le coup de tonnerre des jeunes

Ils n'avaient jamais été aussi nombreux dans la rue. À Lyon (Rhône), l'imagination est au pouvoir pour crier sa colère. Slogans humoristiques sur des cartons, et pour sauver la planète : un engagement concret dans leur vie quotidienne. Plusieurs militants déclarent à notre micro être devenus végétariens, et d'essayer de recycler un maximum. Lycéens, étudiants et même élèves de primaires : la planète les a fait descendre dans la rue pour la première fois.

Manifs et débats

Qu'importe l'âge, c'est le message qui compte. Sauver la planète pour eux, c'est essentiel puisque ça peut changer leur avenir, et leurs choix de vie. Après la manifestation, le débat, prôné par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Près de Nice, au lycée international de Valbonne (Alpes-Maritimes), il n'a pas vraiment mobilisé. Seulement une soixantaine d'élèves sur 2 300 étaient présents.

