Climat : la jeunesse mobilisée en masse dans les plus grandes villes de France

En France, des milliers de lycéens et collégiens ont séché les cours pour faire entendre leur colère. Le succès de la marche pour le climat des lycéens et collégiens en a surpris plus d'un. À Paris, le cortège a rassemblé 30 000 personnes. Pour beaucoup, cette marche pacifique était une première fois. "On se bat pour que notre vie de demain soit un peu plus belle", témoigne une manifestante. Même mobilisation à Marseille (Bouches-du-Rhône) où les jeunes étaient plusieurs milliers dans les rues. "Les politiques n'en font pas assez pour nous. Dans cinquante ans ils seront morts, mais nous en vie", clame une jeune fille.

Mobilisation à Lyon et à Nantes

Dans le Rhône, à Lyon, ils étaient plus de 12 000 à marcher entre le centre-ville et la place Bellecour. À Nantes (Loire-Atlantique) aussi, 11 000 manifestants ont fait entendre leur colère. Dans beaucoup de cortèges, collégiens et lycéens imaginaient déjà manifester à nouveau vendredi prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT