"J’ai été refusée partout" :  alors que la phase ultime de Parcoursup se termine, des milliers de jeunes restent encore sur le carreau

"J’ai postulé à Lille, à Dechy, à Cambrai et à Valenciennes... J’ai été refusée partout." Pour Loanne,originaire du Nord, c'est l'incompréhension. Malgré ses notes correctes et son bac avec mention, aucune des écoles d'infirmières qu'elle a demandées ne l'a acceptée. "Je pensais continuer mes études et au final, je me retrouve sans rien, ça me fait un peu de la peine", confie la diplômée. Face à ces refus, Loanne postule pour un apprentissage en pharmacie et pour une formation de sage-femme mais c'est encore un échec.

Pourtant c’est le jour J. Ce vendredi 16 septembre est censé signer la fin d’un été d’attente pour des milliers de bacheliers. La phase complémentaire de Parcoursup s’achève et les formations doivent donner une réponse aux jeunes. En juillet, 94 000 étaient encore en attente de place

La situation de Loanne, Lucie la traverse aussi, en Seine-et-Marne. "J’ai formulé des vœux sur Parcoursup, notamment pour des études de santé et j’étais en attente vraiment partout. Du coup, j’ai formulé d’autres vœux en phase complémentaire, notamment des études de droit et là, j’ai été complètement refusée."

Dans ces cas-là, Parcoursup propose d'accompagner les étudiants avec la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, censée les aider à trouver une formation qui leur correspond. "Ils m’ont proposé quelque chose qui n’avait absolument rien à voir avec mes projets, un BTS support à l’action managériale, quelque chose comme ça, explique Lucie. Ils ne choisissent pas en fonction de ce qu’on veut".

Lucie a déjà commencé à chercher des formations hors Parcoursup, mais ce sont des écoles privées et coûteuses, trop pour son budget. L'an dernier, près de 19 000 bacheliers n'ont eu que des réponses négatives sur Parcoursup.