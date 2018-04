Blocage de l'université de Nanterre : les examens de droit reportés

En annonçant le report des examens de droit, l'université de Nanterre (Hauts-de-Seine) a assuré lundi que "leur valeur serait assurée", selon des informations recueillies par franceinfo.

Des examens sont reportés à la fac de Nanterre (Hauts-de-Seine). Une centaine d'étudiants mobilisés contre la réforme de l’accès à l’université bloquent depuis lundi 16 avril au petit matin tous les bâtiments de l’université de Nanterre. En conséquence, après avoir "appelé au calme", le co-directeur de l'UFR Droit et Science politique, Pascal Beauvais, a annoncé que les examens de droit prévus à 8h30 étaient reportés, rapporte l'Union des étudiants communistes de Nanterre et confirme une journaliste de franceinfo sur place. Le responsable a assuré que la "valeur" des examens serait "assurée par l'université".

"Récupération politique du mouvement"

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dénonce sur LCP une "tentative de perturber les examens" et pointe du doigt la présence de cheminots, venus en soutien aux étudiants. "Ce [lundi] matin à Nanterre, on avait des examens qui se tenaient et une tentative de perturber ces examens avec des cheminots de Sud Rail, condamne la ministre. Donc si maintenant les cheminots décident que les étudiants ne passent pas leurs examens, effectivement on peut se poser des questions sur une récupération politique de ce mouvement." Frédérique Vidal se dit en accord avec le président Emmanuel Macron qui assure que les bloqueurs des universités ne sont pas des étudiants. Elle parle de "petits groupes extrémistes".

Je ne peux pas croire que ce sont des étudiants qui caillassent le personnel des universités et qui détruisent leurs lieux d'études.La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidalà LCP

"Je ne peux pas croire que ce sont des étudiants qui empêchent d'autres étudiants de passer leurs examens, estime la ministre, parce qu'un étudiant sait le prix d'une année en termes de travail, en termes d'investissements pour ceux qui travaillent" à côté pour financer leurs études.

Dans cette univesité de Nanterre, les examens de sciences politiques avaient déjà été reportés par les enseignants-chercheurs lors d'une assemblée générale en fin de semaine dernière.

"La fac n'est pas une boîte de nuit"

Les étudiants en colère ont déposé des barrières, des tables, des chaises et des chaînes devant les entrées des établissements dès 5 heures, ont constaté des journalistes de franceinfo et de France Inter. Les opposants à la réforme ont installé des banderoles devant les portes. Les slogans sont : "La fac n’est pas une boîte de nuit, non à la sélection", "blocage en chocolat", qui est un clin d’œil à l’expression "examens en chocolat" employée par Emmanuel Macron.

Lors de son interview sur RMC/BFMTV et Mediapart, Emmanuel Macron a estimé dimanche que "les bloqueurs sont minoritaires, ne font pas partie de l'universitaire et pour citer Audiard, ce sont des 'professionnels du désordre'". Pauline, une étudiante mobilisée, a répondu sur France Inter aux propos du président de la République. "Je ne suis pas du tout une professionnelle de la grève, dit-elle.

J’ai fait deux manifestations. Je ne suis vraiment pas une faiseuse de troubles, je n’ai aucune intention agressive, je veux juste que le président se rappelle qu’il a été élu par des personnes qui ont un avis et qui ont un droit de regard sur ce qu’il fait.Pauline, une étudiante à France Inter

L'étudiante a ensuite ajouté qu’Emmanuel Macron doit arrêter la "désinformation". "Nous on n’attend pas la police, on attend plutôt des décisions politiques, a-t-elle continué. On est contre la castagne. On n’est pas là pour cela, pas du tout." Les étudiants ont prévu ensuite se rassembler à 10 heures devant le bâtiment B où se tient une réunion du conseil d'administration de l’université de Nanterre pour "exiger" la démission de son président, Jean-François Balaudé, qui a demandé l’intervention des CRS la semaine dernière pour déloger les étudiants.