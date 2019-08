On a demandé à Cédric Villani de résoudre ce problème de maths qui donne mal à la tête aux internautes

Un exercice arithmétique a été publié sur Twitter par un internaute qui demandait de l'aide. Mais personne n'est d'accord sur le résultat.

Sortez la calculette et comptez : combien fait 8:2(2+2) ? A priori, pas de quoi se faire des noeuds au cerveau. Et pourtant, depuis qu'un internaute a publié cette opération de mathématiques sur Twitter dimanche 28 juillet, personne n'est d'accord sur le résultat.

Même nos confrères du New York Times (lien en anglais) sont allés au tableau pour tenter de percer le mystère. En gros, deux camps s'opposent. Dans le premier, on pense que le résultat est 1. Dans le second, on penche plutôt pour 16. Et comme le montre cette internaute, même les calculatrices scientifiques ne semblent pas d’accord...

A franceinfo, on s'est permis de soumettre le problème directement à Cédric Villani, député de l'Essonne ET mathématicien de renom. "Une expression mathématique n'est bien écrite que s'il n'y a pas d'ambiguïté, explique-t-il. Et ici, l'expression est ambiguë". Si vous n'avez pas la bosse des maths, le lauréat de la médaille Fields en 2010 a un exemple plus terre à terre pour étayer son propos : "C'est un peu comme si vous écriviez 'Je suis le professeur' et que vous faisiez voter pour savoir si 'suis' est le verbe 'être' ou le verbe 'suivre'".

Cela peut être intéressant en français d'avoir une ambiguïté. Mais en maths, c'est proscrit !Cédric Villanià franceinfo

Si vous venez de passer deux heures à vous triturer les méninges, désolé : aucun résultat n'est valable. "La bonne réaction n'est pas de donner le résultat, dit Cédric Villani. Mais de dire que l'expression est mal écrite et qu'il faut lever l'ambiguïté en ajoutant des parenthèses par exemple." Bref, "mieux vaut partir en vacances sans se casser la tête sur ce problème qui n'en est pas un...".