Suède : après avoir délaissé les manuels scolaires au profit du numérique, le pays fait machine arrière

Dans les classes suédoises, les manuels scolaires et autres cahiers se font rares, voire inexistants. Ils sont délaissés depuis 15 ans, au profit des ordinateurs et des tablettes. Mais écran et apprentissage ne font pas forcément bon ménage. Selon une étude internationale, le niveau moyen des jeunes Suédois aurait diminué en lecture et en compréhension écrite ces dernières années. Le gouvernement suédois a donc annoncé le déblocage de plusieurs millions d'euros en 2023 et les années suivantes pour racheter des manuels scolaires.



Le numérique de plus en plus présent en France aussi

En France aussi, le numérique prend de plus en plus de place à l'école, et neuf enseignants sur dix reconnaissent ses bénéfices pédagogiques dans le premier degré, selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale. Pour le fondateur d'une association française d'éducation au numérique, manuels scolaires et écrans doivent cohabiter afin de répondre aux besoins pédagogiques de chaque élève. "L'erreur de la Suède, c'est d'avoir voulu faire du tout numérique", explique Thomas Rohmer, directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (LOPEN). En Suède, le niveau moyen élève des élèves reste tout de même plus élevé que celui de ses voisins européens, et parmi les 15 meilleurs du monde.