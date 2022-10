Dans le Var, des ordinateurs recyclés par des élèves pour réduire la fracture numérique

FTR

Aujourd’hui, la plupart des collégiens et lycéens ont un téléphone portable mais tous ne possèdent pas un ordinateur, qu’il s’agisse d’un usage personnel ou familial. Selon les chiffres de l’Insee, en 2019, 83% des ménages possédaient un ordinateur. Un résultat très satisfaisant d’autant qu’en quinze ans, le taux d’équipement en ordinateur a presque doublé.

Mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit que le niveau de vie vient creuser les inégalités. En effet, parmi les 10% des ménages les plus modestes, 68% disposent d’un ordinateur, contre 95% des 10% des ménages les plus aisés.

Pour les familles nombreuses, ces dons de matériel recyclé permet de s'équiper sans gréver le budget. (M. Julliand / France Télévisions)

Un outil pédagogique

Certains vont dire que les élèves n’ont pas besoin d’un ordinateur pour travailler notamment au collège. Ce n’est pas l’avis de François Bonny, professeur de Sciences physiques au collège Jean L'Herminier à La Seyne-sur-Mer dans le Var.

On parle de l'égalité des chances. On est en plein dedans François Bonny professeur de sciences physiques Collège L'Herminier

Pour lui, "l’ordinateur est un outil pédagogique indispensable" : "On va avoir un logiciel de programmation, de mathématiques, des logiciels pour produire des diaporamas pour produire l’oral du brevet des collèges par exemple, des logiciels de traitement de texte pour présenter le rapport de stage de 3e. Quand on n’a pas d’ordinateur, cela crée une vraie fracture numérique".

Une fracture que le confinement a brutalement révélé. Quel que soit leur niveau scolaire, de nombreux élèves, dépourvus d’ordinateur à la maison, ont décroché et n’ont pas suivre les cours à distance. Au collège L’Herminier, des prêts ont permis de pallier cette carence. Mais il fallait aller plus loin.

Professeur de Sciences physiques, François Bonny est aussi référent numérique depuis dix-sept ans au collège L'Herminier de Seyne-sur-Mer. (M. Julliand / France Télévisions)

Lutter contre le gaspillage

François Bonny s’est alors mobilisé. Il a créé une association à but non lucratif baptisée NumériSud dans le but de “satisfaire un besoin numérique essentiel dans la scolarité des élèves.” Mais son projet va plus loin en associant une dimension durable et éducative.

En France, 100 000 ordinateurs sont jetés chaque année. Pour éviter ce gaspillage tout en faisant des économies, François Bonny a eu l’idée de récupérer les appareils dont les entreprises et collectivités se séparent pour leur donner une seconde vie. Encore fallait-il les reconfigurer et les assembler pour les rendre utilisables par les élèves.

Des ateliers sont ptoposés pour apprendre à ouvrir et reconditionner un ordinateur. Un savoir-faire qui pourra être utile aux élèves dans le futur. (M. Julliand / France Télévisions)

Pédagogie active

Une mission que l’enseignant a confiée... aux élèves ! Des ateliers ont vu le jour pour leur permettre de reconstruire l’ordinateur en plusieurs étapes : l’ouvrir, vérifier le bon démarrage et changer le système d’exploitation afin de passer sous un logiciel libre de droits (Linux) grâce à des clés de reconstructions. Quant aux périphériques (écrans, souris, clavier...), ils sont pour la plupart récupérés d’occasion dans les déchetteries. Et si au bout du compte, la machine ne marche pas ou que les pièces sont en mauvais état, les pièces telles que le disque dur, la RAM ou encore les ventilateurs, sont récupérées afin d’être réutilisées.

Une cinquantaine d'ordinateurs a pu être distribuée en ce mois d'octobre par l'association Numérisud. (M. Julliand / France Télévisions)

Grâce à ces ateliers, plus de 160 élèves sont désormais capables de recycler un ordinateur de bureau. Les appareils sont ensuite distribués gratuitement dans les collèges de l'Académie de Nice. Au préalable, un questionnaire aura permis d'identifier les élèves dans le besoin.

En mai dernier, 90 000 € de matériel informatique ont été distribués gratuitement dans 5 collèges de Nice ; 1500 ordinateurs ont pu être remis aux élèves. D’ici trois ans, Numérisud veut atteindre les 9 000, à l’échelle des collèges et lycées de Aix et Marseille.

Tout le monde peut, à sa façon, réduire cette fracture numérique, en donnant le matériel usagé. à Numerisud bien sûr mais aussi à Emmaüs Connect qui organise des collectes de matériel informatique de moins de cinq ans.