Montpellier, Rennes, Toulouse et Caen font partie des meilleures villes pour étudier, selon le classement du magazine "L'Étudiant"

Montpellier, Rennes, Toulouse et Caen font partie des meilleures villes étudiantes en 2024, selon le classement annuel du magazine L'Étudiant, publié mercredi 3 juillet.

Pour l'année 2024, Montpellier prend la tête du classement, avec 99 points obtenus sur 121. Le magazine assure que cela est dû en grande partie à son "offre de formation" et à sa politique de transports. "La ville est passée à la gratuité totale pour l'ensemble des résidents, seule collectivité du classement à avoir à ce jour passé ce cap", est-il expliqué. Rennes prend la deuxième place du classement avec 94 points. Caen et Toulouse se hissent à la troisième place du podium ex aequo, avec 90 points chacun. Grenoble (87 points), Angers (85 points), Strasbourg (85 points), Lyon (85 points), Besançon (85 points) et Nantes (84 points) viennent compléter le top 10 du classement général.

Le magazine observe que les loyers subissent une inflation dans 41 des 47 villes de son classement. Si cette hausse s'établit autour de "14 euros en moyenne", elle "est bien plus importante pour certaines, comme Marseille-Aix-en-Provence (+57 euros), La Rochelle (+47 euros) ou Annecy (+43 euros)". Mais L'Étudiant soutient qu'en valeur brute, "Paris reste de loin la ville la plus chère de France", avec un "budget moyen de 991 euros pour un studio".

______________________________________________________________________________



Méthodologie :

47 unités urbaines où vivent plus de 8 000 étudiants ont été analysées à travers 13 indicateurs. On retrouve parmi ces critères, la présence de transports la nuit, l'attractivité de la ville, l'offre de santé, l'offre de formation ou encore les initiatives locales mises en place pour accueillir et accompagner les jeunes. Ce 18e palmarès a été obtenu via un questionnaire envoyé en février 2024 aux villes participantes et à travers des données publiques fournies par l'Insee, le ministère de l'Enseignement supérieur ou encore le ministère de la Culture.