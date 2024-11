Menaces de mort contre le proviseur du lycée Ravel : le parquet fait appel de la condamnation de l'auteur des faits

Le parquet de Paris annonce, mercredi 20 novembre, avoir fait appel de la condamnation de l'auteur des menaces de mort contre le proviseur du lycée parisien Maurice-Ravel, prononcée lundi par le tribunal correctionnel de Paris. L'homme de 27 ans a été condamné à une peine de 60 jours-amende de 10 euros chacun, à un stage de citoyenneté de cinq jours, et à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à verser à Philippe Le Guillou, proviseur au moment des faits.

Lors du procès, le parquet avait requis une peine plus lourde, d'un an de prison avec sursis. Le parquet de Paris fait valoir auprès de France Télévisions que, mardi, "la chambre des comparutions immédiates a condamné à un an d'emprisonnement et à un stade de citoyenneté et sensibilisation contre le harcèlement en ligne, un homme poursuivi pour la même infraction de provocation publique à commettre un crime, pour avoir posté un tweet invitant au meurtre d’une enseignante de Montreuil".

A la sortie de l'audience, l'avocat de proviseur avait lui estimé qu'il s'agissait "d'un jugement stupéfiant qui banalise les discours de haine contre les chefs d'établissement menacés de mort dans l'exercice de leurs fonctions". Les faits s'étaient déroulés le 28 février. Le proviseur avait eu une altercation avec une élève majeure à qui il demandait de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement. Le lendemain, plusieurs menaces de mort avaient été publiées en ligne, dont celle de l'homme condamné par le tribunal.