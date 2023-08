Les universités américaines s'imposent toujours au classement de Shanghai, quatre établissements français dans le top 100

Huit universités américaines et deux établissements d'enseignement supérieur britanniques occupent le haut du classement cette année.

Harvard en tête, pour la 22e année consécutive. Le classement de Shanghai des universités mondiales, publié mardi 15 août, conforte la domination des universités américaines, même si quatre établissements français sont situés dans le top 100.

Huit universités américaines (Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Princeton, Columbia, CalTech, Chicago) et deux établissements d'enseignement supérieur britanniques (Cambridge, Oxford) occupent le haut du classement cette année. Celui-ci est réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy. A la 15e place, l'université française de Paris-Saclay est le premier établissement de l'Europe continentale du classement, gagnant une place par rapport à l'édition 2022. "On est très fiers du résultat", a réagi sur franceinfo Estelle Iacona, présidente de l'université.

Trois autres établissements français, l'université Paris Sciences Lettres, Sorbonne Université et l'université Paris Cité, figurent parmi les 100 meilleures universités dans le monde, selon ce classement. "Le classement de Shanghai met à l'honneur l'excellence française. Acteurs de l'enseignement et de la recherche : merci ! Vous faites de la France une grande nation de formation, de recherche et d'innovation. Nous continuerons à vous soutenir", a réagi Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter).

La recherche surtout prise en compte

Depuis 2003, le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et de médailles Fields – considéré comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs. Il prend également en compte le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Ses critères sont essentiellement fondés sur la recherche et non sur la formation, ce qui alimente une partie des critiques de ce classement. Comme pour les éditions précédentes, plus de 2 500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1 000 premiers.