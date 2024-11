Les enseignants "travaillent beaucoup", défend la ministre de l'Education nationale, après les propos polémiques de Nicolas Sarkozy

Anne Genetet a répondu, lundi, à l'ancien président, qui a accusé les professeurs des écoles de ne travailler que "six mois par an" devant leurs élèves "entre les vacances et les week-ends".

"On ne peut pas dire que nos enseignants travaillent peu." La ministre de l'Education nationale, Anne Genetet, a estimé, lundi 11 novembre, que les enseignants "travaillent beaucoup, dans des conditions parfois très difficiles", trois jours après que l'ancien président Nicolas Sarkozy a affirmé que les professeurs des écoles ne travaillent que "six mois par an".

Interrogée par l'AFP, Anne Genetet n'a pas souhaité "juger" les propos que l'ex-chef de l'Etat. Evoquant "des professeurs qui sont motivés, passionnés, engagés pour la réussite de leurs élèves", elle a rappelé que "les professeurs des écoles français travaillent 30% de plus dans l'année que leurs homologues allemands". Avant de lancer : "Il faut soutenir nos professeurs, nos personnels de direction. Pas un soutien ne doit manquer."

Nicolas Sarkozy, qui se targue d'avoir réduit de "155 000" le nombre de fonctionnaires quand il était à l'Elysée, a choqué la gauche et les syndicats, vendredi, en dénonçant la "démagogie invraisemblable" de ceux qui réclament davantage d'embauches dans l'Education nationale. "Le statut de professeur des écoles, (...) c'est 24 heures par semaine" et "6 mois de l'année", "entre les vacances et les week-ends", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant qu'"il faut préparer les cours" et "corriger les copies".