Le nombre de candidats aux concours enseignants est légèrement supérieur à l'an dernier, affirme le ministre de l'Education nationale

Des résultats insuffisants. Le nombre de candidats aux concours enseignants, dont les inscriptions se sont clôturées vendredi 2 décembre, sera légèrement supérieur à celui de l'an dernier, a annoncé dimanche le ministre de l'Education nationale, au micro de Radio J, sans donner de chiffres précis. Pour autant, Pap Ndiaye estime que ce nombre n'est toujours pas suffisant. "On ne va pas changer les choses d'un coup de baguette magique, ça va prendre du temps, a-t-il concédé. Il est clair que la rentrée 2023 ne sera pas spectaculairement différente de la rentrée 2022".

Les concours enseignants sont loin de faire le plein. Face au manque de candidats, le ministère a prolongé de deux semaines les inscriptions dans le premier et le second degrés (enseignement primaire et secondaire). A l'issue des épreuves de juillet dernier, plus de 4 000 postes n'ont pas été pourvus, conduisant le ministère de l'Education à avoir recours à un nombre accru de contractuels, parfois moins formés que les titulaires.

"C'est un effort de longue haleine que nous menons pour revaloriser, d'abord par les salaires mais pas seulement", a encore dit Pap Ndiaye. Cette revalorisation fait l'objet d'une concertation engagée en octobre. Outre les rémunérations ou les conditions d'exercice du métier, les modes de formation et de recrutement des enseignants figurent parmi les pistes auxquelles s'intéresse le ministre.