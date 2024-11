Le ministre chargé de la Réussite scolaire annonce une concertation nationale sur l'orientation

"Aujourd'hui, trop d'élèves et de parents sont perdus face aux choix qui s'offrent à eux tout au long de la scolarité", a dit Alexandre Portier lors de son passage au Salon de l'Education à Paris.

Le ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel, Alexandre Portier, a annoncé, vendredi 15 novembre, le lancement d'une concertation nationale sur l'orientation à partir de décembre pour des conclusions et propositions attendues en février.

Le ministre qui avait en octobre déclaré vouloir "remettre à plat" la politique d'orientation pour "valoriser beaucoup plus les métiers", rappelle La Croix, envisage une concertation associant "tous les acteurs de l'orientation (régions, Education nationale, enseignement supérieur, acteurs économiques, opérateurs dont Onisep – l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)" et les associations de parents d'élèves, a précisé son entourage.

"Aujourd'hui, trop d'élèves et de parents sont perdus face aux choix qui s'offrent à eux tout au long de la scolarité", a dit Alexandre Portier lors de son passage au Salon de l'Education à Paris. Présentée comme un "Tour de France de l'Orientation" qui se déroulera dans les 18 régions académiques, cette concertation aura lieu en décembre et en janvier avant une présentation des conclusions et propositions en février 2025.