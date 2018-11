La France est le quatrième pays d'accueil pour les étudiants internationaux

Elle se classe derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Au total, 343 000 étudiants étrangers suivent une scolarité en France.

La France est le quatrième pays privilégié par les étudiants internationaux dans leurs choix d'une université étrangère, selon une étude publiée lundi 12 novembre par l'agence Campus France.

"Cinq millions d'étudiants, soit 2,3% de la population étudiante mondiale, étudient dans un système universitaire étranger. Parmi cette élite, 343 000 viennent en France, quatrième pays d'accueil des étudiants internationaux", souligne l'agence publique de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur français, dans un communiqué.

La France "attire des gens de tous les continents"

"La France est au cœur de l'Europe, c'est la sixième puissance économique mondiale, notre recherche est reconnue avec 62 prix Nobel et elle attire des gens de tous les continents", liste pour l'AFP, Béatrice Khaiat, directrice générale de Campus France.

La France se classe derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Sa quatrième place est disputée par plusieurs concurrents, à la fois européens comme l'Allemagne et la Russie, ou plus lointains comme la Chine, le Canada et l'Arabie saoudite."Ces pays développent des stratégies d'attractivité offensives pour attirer davantage d'étudiants en particulier ceux venant d'Asie et de plus en plus du continent africain", souligne Campus France.

"En France, tout ce qui est administratif est compliqué : les visas, ouvrir un compte en banque, renouveler son titre de séjour. Nous avons aussi un fort retard sur le nombre de cours dispensés en anglais", pointe Béatrice Khaiat.