L'audiovisuel public lance Lumni, une nouvelle plateforme éducative en ligne pour les élèves et les enseignants

Cette nouvelle plateforme en ligne propose plus de 10 000 contenus pédagogiques à destination des élèves, des éducateurs et des enseignants.

Après France tv éducation, place à Lumni. L'audiovisuel public, avec les ministères de l'Education et de la Culture, lance, mardi 19 novembre, une nouvelle plateforme éducative en ligne au service des élèves de primaire, de collège et de lycée, ainsi que des enseignants et éducateurs. Lumni est réalisé en lien avec La ligue de l'enseignement, le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques Canopé, ainsi que le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi).

L'objectif : "un accès libre et gratuit à la culture et à l'éducation", est-il expliqué sur le site de cette nouvelle offre. Plus de 10 000 contenus "en lien avec les programmes scolaires" y sont disponibles, pour "rendre accessibles à tous des contenus (...) pour développer sa culture, son savoir et sa connaissance".

Plus de 3 000 ressources pour les enseignants

Lumni espère permettre aux élèves de "prolonger les cours et de comprendre le monde qui nous entoure, en alliant plaisir et liberté de se cultiver". La plateforme met à leur disposition des articles, des vidéis et contenus audio, mais aussi des jeux, pour "compléter" les cours et aider à la réalisation des devoirs.

L'audiovisuel public souhaite également, avec Lumni, apporter aux enseignants et éducateurs "des ressources expertisées au service de la transmission et de l'apprentissage". Plus de 3 000 ressources "indexées par niveaux et disciplines du programme scolaire" seront accessibles au personnel enseignant sur la plateforme.

Quant aux éducateurs, qu'ils soient salariés ou membres bénévoles d'associations, ils auront accès à des "vidéos pédagogiques" sur Lumni, leur permettant de "susciter le débat" avec les jeunes qu'ils encadrent.