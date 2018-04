L'ancienne rectrice des académies de Rouen et Grenoble renvoyée en correctionnelle pour détournement de fonds publics

Claudine Schmidt-Lainé est soupçonnée d'avoir utilisé de l'argent public à des fins personnelles.

L'ancienne rectrice des académies de Rouen et de Grenoble, Claudine Schmidt-Lainé, est renvoyée devant un tribunal correctionnel de Rouen pour détournement de fonds publics, a appris jeudi 5 avril France Bleu Normandie.

Claudine Schmidt-Lainé, en poste à Rouen entre 2013 et 2015, était visée depuis deux ans et demi par une enquête pour des soupçons de détournements de fonds publics. La direction régionale des finances publiques (DRFIP) avait demandé à la justice d’enquêter et d'éplucher les notes de frais de cette spécialiste en mathématiques appliquées. On la soupçonne d'avoir pioché dans l'argent public à des fins personnelles.

L'ex-rectrice aurait détourné 20 000 euros

Claudine Schmidt-Lainé aurait détourné un peu moins de 20 000 euros dont une partie qu'elle a déjà remboursée, selon France Bleu Normandie citant une source judiciaire. Les enquêteurs ont découvert notamment un billet d'avion aller-retour pour Montréal en classe affaire, alors que les fonctionnaires doivent voyager en classe économique. En épluchant de plus près ses relevés de compte, ils ont mis aussi la main sur d'étonnantes factures de nourritures, payées avec de l'argent public.

Contacté par Paris-Normandie le 28 mars dernier, Claudine Schmidt-Lainé avait contesté, par la voix de son avocat, "avec la plus grande fermeté tout caractère répréhensible, frauduleux et a fortiori pénal" assurant "n’avoir ni failli" à ses "obligations professionnelles et déontologiques", ni avoir été "infidèle" à sa "profonde conception du service public".

Le 28 mars dernier, le ministère de l'Éducation nationale avait mis fin à ses fonctions de rectrice de l'académie de Grenoble. Le ministère n'avait pas souhaité commenter. L'audience devant le tribunal correctionnel de Rouen est prévue début juillet. Le détournement de fonds publics est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.