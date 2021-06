Jean-Michel Blanquer veut "une reconquête du français", alors qu'Emmanuel Macron va faire de la lecture une grande cause nationale

"Je suis assez ouvert à ce que l'on fasse une reconquête du français", assure Jean-Michel Blanquer jeudi 17 juin. Le ministre de l'Éducation s'exprime sur France Inter quelques heures avant un déplacement d'Emmanuel Macron dans la Somme et dans l'Aisne. À cette occasion, le chef de l'État va faire de la lecture une grande cause nationale.

"Aujourd'hui, un collégien à une trentaine d'heures [de Français] par semaine. Au fil des années, les heures de français se sont un peu réduites parce que d'autres choses se sont accentuées", observe Jean-Michel Blanquer. "Dès la rentrée prochaine, il y aura de premières expérimentations, par exemple pour des heures de français-latin dès la 6ème", indique-t-il.

Faire de la lecture une grande cause nationale, "ça signifie un pays qui lit davantage, des enfants qui sont mieux formés à la lecture et dont la pratique et le plaisir de lecture est consolidé", déclare également le ministre de l'Éducation nationale.