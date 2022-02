Jean-Michel Blanquer lance une concertation sur les mathématiques au lycée

Quelle place pour les maths au lycée ? Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, lance un comité de consultation sur l'enseignement cette matière au lycée, afin de "recenser les remarques" et aboutir à "des scénarios réalistes et efficaces d'amélioration", selon un courrier adressé aux personnels, jeudi 17 février. "Les premières rencontres pourront se tenir dès la semaine prochaine", a assuré le ministre.

Pour cette consultation, le ministre dit viser "en premier lieu les associations de professeurs de mathématiques (...) les représentants des différentes instances de l'enseignement supérieur, et bien sûr les représentants des élèves et ceux des parents d'élèves".

Les maths en dehors du tronc commun

Les enseignants s'alarment depuis plusieurs années d'une baisse du nombre de jeunes de Première et de Terminale qui suivent cette matière, en particulier chez les filles. Depuis la réforme du lycée, qui a mis fin en 2019 aux traditionnelles séries (L, ES et S), les maths sont enseignées sous forme de spécialité, en dehors du tronc commun. Elles ne sont plus obligatoires à partir de la Première.

Début février, Jean-Michel Blanquer avait estimé qu'il faudrait "probablement" ajouter des mathématiques dans le tronc commun de Première et Terminale.

Dans un entretien aux Echos vendredi, le ministre a affirmé que "certains aménagements sont envisageables dès la rentrée prochaine, d'autres devront attendre 2023". "Parmi les objectifs immédiats pourrait figurer l'idée d'encourager encore plus de filles à choisir la spécialité mathématique en première", a-t-il souligné.