Info franceinfo Calendriers de l’Avent à l'école : leur "interdiction" est une "initiative individuelle", écrit la ministre de l'Éducation qui souhaite clore la polémique

Les calendriers de l'Avent à l'école sont "pleinement compatibles avec les principes de laïcité", écrit la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet dans un document que franceinfo a pu consulter, dimanche 1er décembre, et qui est destiné aux référents laïcité des académies. La ministre rappelle que le calendrier de l'Avent est un objet "sociétal et pédagogique" lié à Noël qui est une fête "aujourd’hui largement sécularisée".

Elle souhaite clore "le début de polémique dans l’Aisne" alors que des responsables de certaines écoles publiques ont été rappelés à l'ordre, dans un mail, pour avoir fait usage du calendrier de l'Avent, a indiqué le journal L'Union, vendredi. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'en est indigné, dimanche, interpellant la ministre de l'Éducation nationale à ce propos, sur son compte X.

C’est incompréhensible @AGenetet ! L’@education_gouv n’a-t-elle pas d’autres priorités que de s’attaquer aux calendriers de l’avent des écoles et à nos traditions ?! pic.twitter.com/tO73xLBPex — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 1, 2024

Cette demande "d'interdiction" provient "d'une initiative individuelle", a certifié Anne Genetet dans un SMS adressé à Xavier Bertrand et que franceinfo a pu consulter. Cette information "n’a été portée à la connaissance ni du recteur, ni de la DASEN ni du responsable académique valeurs de la République et donc encore moins de moi-même", s'explique la ministre.

Des affirmations "entachées d'erreurs"

Le recteur de l'académie d'Amiens a aussi donné sa version dans un courrier adressé à la ministre de l'Éducation nationale. Dans cette note, que franceinfo a pu consulter, Pierre Moya écrit que "le mail envoyé aux directrices et directeurs d'école de la circonscription de Soissons" et rédigé par "un inspecteur", contient des affirmations "entachées d'erreurs tant sur le plan pédagogique que sur ceux de l'histoire et du droit".

Lundi, pour conforter ses propos adressés en privé au président du conseil régional des Hauts-de-France, la ministre de l'Éducation nationale enverra donc un message aux référents laïcité des académies. Elle y rappellera les règles de la laïcité. Dans ce message, Anne Genetet indique que "Noël est reconnu comme fête légale et jour férié, inscrit dans le Code du travail". Une fête "aujourd’hui largement sécularisée" qui "fait partie de notre patrimoine culturel commun".

Une utilisation en classe "compatible avec les principes de laïcité"

Ainsi, les calendriers de l'Avent qui se multiplient au début du mois de décembre, sont à considérer comme des "objets sociétaux et pédagogiques", écrit la ministre. Leur utilité ? "Enseigner aux élèves la structuration du temps et la gestion de l’attente, particulièrement en cycles 1 et 2".

"Leur utilisation en classe est pleinement compatible avec les principes de laïcité, dès lors qu'ils ne véhiculent aucun contenu religieux", tranche la ministre de l'Éducation. Anne Genetet précise bien que "toute présentation ou fabrication de calendriers avec des contenus explicitement religieux est à proscrire pour respecter strictement les principes de neutralité de l’École publique."