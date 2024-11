"Il n'y a pas de théorie du genre" : Anne Genetet défend le programme d'éducation à la sexualité et recadre son ministre délégué

La ministre de l'Education nationale répond à la polémique sur l'éducation sexuelle. "Ce programme, je le pilote, et la ligne de ce programme c'est la ligne du ministère, il n'y a pas de théorie du genre dans ce programme", a souligné Anne Genetet, jeudi 28 novembre, après des critiques relayées par le ministre délégué à la Réussite scolaire. Alexandre Portier avait estimé mercredi devant le Sénat que le projet de programme n'était "pas acceptable" et devait être "revu".

Ce programme "est très clair", "progressif", "adapté à tous les âges" et "permet d'apprendre des notions fondamentales comme le respect, comme le consentement, savoir dire non, ce que c'est qu'une fille, ce que c'est qu'un garçon", a répondu Anne Genetet. "La théorie du genre n'existe pas, elle n'existe pas non plus dans le programme", a-t-elle martelé en marge d'un déplacement à Marcq-en-Baroeul (Nord), dans la banlieue de Lille, sur l'orientation.

La "théorie du genre" est l'expression utilisée par une frange conservatrice de la société qui s'inquiète des études et enseignements ouvrant à une perception nuancée des différences entre les sexes. La polémique sur une prétendue "théorie du genre" enseignée à l'école française avait été virulente en 2014, portée par des mouvements conservateurs proches des opposants au mariage homosexuel et parfois de l'extrême droite.