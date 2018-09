Toulouse : la justice saisie après le bizutage d'étudiants

Les photos ont fait le tour des médias depuis la rentrée. On y voit des étudiants infirmiers à Toulouse (Haute-Garonne), attachés à plusieurs avec du Scotch en récitant des chants obscènes et ciblés par des jets de farine, de soupe de poisson, de pâtée pour chiens... Pendant plus d'une heure, les étudiants de première année sont humiliés, certains traumatisés : ils viennent de subir un bizutage. Selon une étudiante concernée, la direction de l'école fait tout pour étouffer l'affaire. "Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas parler aux journalistes, qu'il ne fallait absolument rien dire...", explique-t-elle.

L'école complice des bizutages ?

Suite à ce premier témoignage, la parole se libère. Un ancien formateur dénonce même la complicité de l'institution. Pour preuve, un mail envoyé par le secrétaire de l'école qui indique que les étudiants sont invités à une réunion obligatoire alors qu'il s'agissait de les piéger pour un bizutage. Autre témoignage, un étudiant arrivé en 2015 a subi les mêmes pratiques. Pendant un examen, il comprend qu'il va être piégé par les deuxièmes années avec la complicité des professeurs. La direction ne répondra pas aux journalistes de France 3. Le CHU de Toulouse a diligenté une enquête interne et vient de saisir le procureur de la République. Le bizutage est un délit puni par la loi depuis 1998.

