Suicide d'Evaëlle : "les vrais fautifs et les vrais coupables ne sont pas ces enfants", estime la psychologue Catherine Verdier

Alors que trois adolescents sont mis en examen pour harcèlement après le suicide de la petite fille de 11 ans en 2019, la fondatrice de l’association Amazing kids appelle à mieux former les enseignants et à faire de la prévention dès le plus jeune âge.