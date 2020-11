Harcèlement scolaire : témoignage d’une ancienne victime

Durant quatre longues années, de la classe de 6e jusque sa sortie du collège, Marving a été un enfant harcelé. Agé aujourd’hui de 26 ans, il revient dans un collège, toujours pénétré par son "cauchemar". "Je ressens toujours cette même frustration, ces flashbacks qui reviennent en moi". Il en témoigne à Amiens (Somme), face à des collégiens. "On m’appelait ‘boutonneux’, ‘calculatrice’, ‘binoclard’, ‘pustules’", se remémore-t-il.

Briser le silence

Marving devient ensuite la bête noire de sa classe, et connait les coups, les injures et les menaces de mort. Un jour, il est violenté dans les vestiaires. "Je ne peux plus tourner mon poignet, je ne peux plus plier mon bras", confie-t-il aux jeunes élèves, choqués. En 2014, le jeune homme rencontre le succès avec une chanson sur YouTube, qui raconte l’histoire d’une jeune fille harcelée. Sous le nom Hazerka, Marving est désormais chanteur et influenceur sur les réseaux sociaux. Il aide les victimes de harcèlement et a écrit un livre : Plus jamais seul.