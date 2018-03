Harcèlement des jeunes filles à Saint-Cyr : la situation est "inacceptable", pour la ministre des Armées Florence Parly

"Libération" a publié une longue enquête sur le harcèlement au sein du lycée militaire de Saint-Cyr, qualifié de "machine à broyer les femmes".

Insultes, marginalisation, humiliations envers les élèves féminines des classes préparatoires de l'école militaire de Saint-Cyr... La ministre des Armées Florence Parly a réagi, vendredi 23 mars, aux cas de harcèlement rapportés par Libération. "Il est inacceptable au XXIe siècle que des jeunes filles soient l'objet de telles discriminations", s'est-elle indignée au micro de RTL, après la publication par le quotidien de témoignages accablants d'anciennes étudiantes.

Nous redoublerons d'efforts pour que ce comportement de minorité, car il s'agit bien d'une minorité agissante, cesse.Florence Parlysur RTL

La ministre des Armées a promis une "tolérance zéro", évoquant la possibilité d'"exclusions" ou de "sanctions éventuelles contre le corps enseignant si celui-ci ne réagit pas".

"Depuis trois ans l'ensemble des établissements scolaires ont été inspectés et un certain nombre de dysfonctionnements, y compris graves, ont été relevés", a-t-elle précisé. "Des mesures ont été mises en œuvre. Il se trouve que dans certains établissements et en particulier un, des agissements inacceptables se poursuivent. Vous pouvez compter sur mon engagement pour que des mesures soient mises en œuvre", a affirmé la ministre.