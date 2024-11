Gabriel Attal lance une association contre le harcèlement scolaire, Faire face

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a lancé, mercredi 6 novembre, une fondation contre le harcèlement scolaire, Faire face, avec l'ambition de "fédérer", "amplifier" et "organiser" la mobilisation des associations qui luttent contre ce fléau.

L'ancien ministre de l'Éducation, actuellement député, souhaite faire "franchir une étape systémique à un problème systémique". Coprésident avec Béatrice Le Blay, dont le fils Nicolas s'est suicidé en septembre 2023, et Elian Potier, ancienne victime, il a promis de "partager le travail" avec eux, avec des interventions en établissements mais surtout un rôle d'"impulsion".

"Évidemment que cette association va reposer beaucoup sur l'engagement de bénévoles et, on l'espère assez vite, de permanents de l'association (...) et nous, on sera là comme boussole pour donner le cap de l'association", a-t-il déclaré à la presse.

Il s'exprimait à l'issue d'une matinée de débats sur le sujet du harcèlement scolaire, qui concerne deux élèves par classe en moyenne en France. Sa fondation va intervenir dans les écoles, organiser des formations auprès des personnels éducatifs ou des entreprises ou encore accompagner les victimes et leur famille.

Pour signaler toute situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, que vous soyez victime ou témoin, il existe un numéro de téléphone gratuit, anonyme et confidentiel, le 3018, accessible du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère de l'Education nationale.