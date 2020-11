États-Unis : un programme pour lutter contre le harcèlement scolaire

En Amérique, le harcèlement scolaire est une tragédie qui rythme les journaux télévisés. Il y a quelques mois, un jeune garçon harcelé de 13 ans est mort sous les coups de poings de ses bourreaux, en pleine récréation. Le collège de Roncalli, dans le Colorado, a donc mis en place un système développé en Californie. Quand un cas de harcèlement est signalé, la direction de l'établissement n'intervient pas frontalement, sauf cas grave.

Impliquer le harceleur

Pour le harceleur, pas de retenue ni d'exclusion ; à la place, le collège va discrètement mettre en place un processus. Des réunions vont s'enchaîner autour d'un professeur. Un groupe d'élèves est choisi : ils doivent détailler les actions de vigilance ou de soutien qu'ils se sont engagés à faire. Parmi eux, le harceleur est là. Il ne sait pas que le professeur sait tout. L'idée est de l'impliquer dans la solution et le faire évoluer naturellement. "On intègre le harceleur parce qu'on veut déclencher un cercle vertueux, positif. On lui dit : 'tu es un leader, on t'a choisi pour ça, parce qu'on pense que toi, tu as du pouvoir, tu peux avoir un impact sur la situation'", explique Bennett Smith, professeur et membre du programme "No Bully". Selon lui, le harceleur "passe d'une phase où il est un peu mal à l'aise à une phase où il dit 'voilà ce que moi, j'ai fait pour arranger les choses'".