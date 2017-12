Etats-Unis : des stars américaines se mobilisent pour un jeune garçon harcelé à l'école

Keaton Jones a ému les Etats-Unis. La vidéo de cet écolier américain en larmes décrivant le harcèlement dont il est victime à l'école a provoqué un déluge de marques de sympathie parmi plusieurs grands noms du cinéma, du sport ou du rap. La vidéo a été postée sur Facebook par la mère de Keaton Jones, vendredi 8 décembre, en expliquant que c'était à la demande de son fils.

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying.pic.twitter.com/coyQxFp33V — Everything TN (@Everything_TN) 9 décembre 2017

Ce dernier avait imploré sa mère de venir le chercher à l'école car il avait peur d'être persécuté à la cantine. "Ils se moquent de mon nez, ils disent que je suis moche, ils disent que je n'ai pas d'amis", explique Keaton dans son témoignage en s'interrogeant sur les raisons de ce harcèlement. La vidéo a été vue 22 millions de fois et partagée à plus de 430 000 reprises.

Ils me versent du lait dessus et mettent du jambon sur mes habits, ils me jettent du pain. Keaton Jones

"Reste fort, Keaton"

"Je n'aime pas ce qu'ils me font et bien sûr je n'aime pas qu'ils le fassent à d'autres", ajoute-t-il, le visage ruisselant de larmes. "Les gens qui sont différents n'ont pas besoin d'être critiqués pour ça, ce n'est pas leur faute, poursuit-il. Si on se moque de vous, ne vous laissez pas embêter par ça - restez forts, simplement, dit-il encore, ça ira mieux un jour."

L'acteur américain Chris Evans, qui incarne Captain America au cinéma, a invité le jeune garçon à la première du prochain Avengers. "Reste fort, Keaton, a écrit Evans sur Twitter, je te promets que ça va aller mieux." Et l'acteur d'ajouter : "Pendant que ces minables à ton école décident du genre de personnes qu'ils veulent devenir dans ce monde, ça te dirait de venir avec ta maman à la première des Avengers l'an prochain à Los Angeles ?"

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 décembre 2017

"Ce garçon est incroyablement courageux"

Le grand nom du rap américain Snoop Dogg a encouragé l'écolier à lui parler directement en message privé, lui assurant sur Instagram : "Mon p'tit gars, t'as un ami avec moi pour la vie (...) l'amour est la seule manière de combattre la haine." Et l'acteur Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a twitté : "Keaton, ne perds pas du temps à te demander pourquoi une brute te maltraite. Ce sont des personnes pitoyables qui pensent que faire du mal aux autres les fera se sentir mieux car en fait ils ne s'aiment pas eux-mêmes."

Keaton-Don't waste time wondering why a bully would be so mean-They're sad people who think hurting others will make them feel better because they really don't like themselves-They're just jealous because you're so smart & handsome❤️Your friend-mh https://t.co/SUMw3OoCTm — @HamillHimself (@HamillHimself) 10 décembre 2017

Et le patron de l'UFC (Ultimate Fighting Championship, principal organisateur de combats d'arts martiaux mixtes), Dana White, l'a invité au siège de l'organisation à Las Vegas. "Cette vidéo brise le cœur !! Je veux que Keaton vienne à Vegas au siège de l'UFC", a twitté Dana White. Donald Trump Jr., le fils du président américain, a promis d'héberger le garçon et sa famille s'il acceptait l'offre de White : "Ce garçon est incroyablement courageux et la vidéo m'a réellement touché."

Meet Keaton Jones a very smart little boy who is being bullied at school. This video is heartbreaking!! I want to bring Keaton to Vegas and hang out at UFC Headquarters. If anyone knows how i can reach the family please let me know. Thank u everyone pic.twitter.com/BR8c4ldDFc — Dana White (@danawhite) 10 décembre 2017