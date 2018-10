Droit : les collégiens face aux réseaux sociaux

Ils peuvent vivre 24 heures sur 24 avec leur téléphone et au bout du fil : les réseaux sociaux. Ceux-ci font partie de leur quotidien. Mais de meilleur ami, celui-ci peut vite devenir leur pire ennemi. Pour que les collégiens ne découvrent pas le danger par surprise, des avocats interviennent en classe de cinquième pour les sensibiliser.

10% des élèves sont victimes de cyber-harcèlement

Dans leur langage, Xavier Autin, un avocat, parle à une classe. Il leur explique que le droit est partout et qu’il existe des contrats que l’on doit respecter : "Tom prend un petit film alors que Lucas est en caleçon, dans le vestiaire. Et il le diffuse, est-ce qu’il a le droit ?". La leçon est entendue par les collégiens : "Il faut faire très attention à ce qu’on poste et à notre vie privée", déclare l’une d’elles. En France, 10% des élèves sont victimes de cyber-harcèlement. Les enfants les plus exposés ont entre 12 et 14 ans.

