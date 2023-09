Direct Lutte contre le harcèlement à l'école : Elisabeth Borne présente son plan interministériel à partir de 16h30

Voici un premier point sur l'essentiel de l'actualité en ce début de matinée : • #CARBURANTS 120 000 opérations à prix coûtant auront lieu dans 4 000 stations jusqu'à la fin de l'année, a appris franceinfo auprès d'une source gouvernementale. L'opération débutera dès vendredi dans les supermarchés E. Leclerc et Carrefour.



• #BUDGET Le gouvernement présente en Conseil des ministres ses deux textes budgétaires pour 2024, avec l'objectif de moins dépenser sans renoncer complètement à soutenir le pouvoir d'achat, un difficile équilibre. Suivez notre direct. • #HARCELEMENT_SCOLAIRE Brigades dédiées dans les rectorats, confiscation du portable dans les cas graves, cours d'empathie... C'est aussi aujourd'hui que le gouvernement annonce son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire, "priorité absolue" de la rentrée pour Elisabeth Borne. • #LINA L'inquiétude s'accroît dans le village alsacien où Lina, 15 ans, a disparu samedi : les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément significatif. "Nous n'écartons aucune piste", a déclaré la procureure de la République, hier.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Enfin, le harcèlement scolaire est bien évidemment à la une des journaux nationaux et régionaux, un sujet dont nous nous emparons aussi à franceinfo.



#HARCELEMENT_SCOLAIRE Ils sont en première ligne face au harcèlement scolaire. Des professeurs Ils sont en première ligne face au harcèlement scolaire. Des professeurs m'ont confié comment ils essaient d’affronter ce fléau. "Sur le terrain, je vois à quel point les enseignants ont envie de bien faire les choses, mais on se sent parfois maltraitants, car on ne nous donne pas les moyens d'agir correctement", m'a ainsi expliqué Alexandra, professeur dans un collège du Nord. (PAULINE LE NOURS / FRANCEINFO)

"Une année, quand j'étais encore un jeune prof, j'ai voulu parler du harcèlement que subissait un élève avec toute la classe. Malheureusement, les autres se sont encore plus moqués de lui." #HARCELEMENT_SCOLAIRE Le sujet du harcèlement scolaire a longtemps été éludé au sein de l’Education nationale, laissant les professeurs seuls face au problème. "Je ne savais tout simplement pas comment m'y prendre", se souvient Patrice, 36 ans de carrière.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE "Même si, maintenant, je sais comment réagir, je serais prêt à m'inscrire à une formation sur ce sujet, plutôt deux fois qu'une", poursuit Patrice. Malgré la généralisation du programme pHARe par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire, certains se sentent encore démunis. Au-delà de ce programme, les syndicats réclament plus de formations et de moyens.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Le gouvernement va lancer une campagne de communication, à destination des adultes (enseignants, parents, policiers, magistrats), sur la question de la relativisation de la parole des enfants, a appris franceinfo de source gouvernementale. Toute la journée, sur l'antenne radio, on donne la parole à des parents, des élèves, des psychologues, des personnels de l'éducation nationale, mais aussi des policiers et des magistrats.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE De son côté, l'auteur et compositeur Christophe Willem brise le silence sur le canal 27 et raconte les cinq ans de harcèlement scolaire qu'il a vécus, "des insultes" homophobes et "des coups". "C'est une grosse solitude. (...) La plus grosse violence, c'est la solitude et le manque de soutien autour", témoigne-t-il. Y compris de la part des adultes.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Prévention, détection et gestion au cas par cas.... Après plusieurs cas de suicides chez des adolescents harcelés, la Première ministre va présenter à 16h30 un dispositif "afin de mieux prévenir les drames et poser un constat sur les défaillances existantes". Voici, déjà, dans les grandes lignes, ce plan du gouvernement.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Dans les commentaires, le sujet du harcèlement scolaire vous fait toujours beaucoup réagir. Voici quelques-uns de vos témoignages.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Bonjour FI. Je n’entend ou ne lis jamais parler de la complicité des adultes au sujet du harcèlement. Je l’ai subi enfant. J’ai aujourd’hui 50 ans mais j’ai du mal à croire que les adultes seraient tous sortis en quelques décennies de ce comportement. Merci pour votre travail.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Je suis Psy à l Éducation Nationale dans le second degré. J ai 60 ans je gagne 2800 euros par mois. Le harcèlement, on traite et peut être que parfois on mal traite. Je travaille dans 3 établissements collèges et lycées. la moyenne pour notre métier est 1500 élèves en charge. Comment répondre efficacement aux différentes problématiques (harcèlement ,difficultés scolaires,orientation , parcoursup...) :Il faut y mettre les moyens 1 psy par établissements et pareil dans le 1er degré. Après on pourra dire que l État est à la hauteur..methode oui mais miracle non

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Bonjour. On parle beaucoup du harcèlement scolaire mais pourquoi on n’entend pas parler de l’approche Palo Alto qui est très efficace et aide les victimes du harcèlement à se défendre ?

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Bonjour @Kamkam. Effectivement, il s'agit d'une méthode pour apprendre aux enfants victimes de harcèlement à se défendre. Ce n'est pas nouveau : elle est appliquée depuis 2008, notamment par une thérapeute mâconnaise. Emmanuelle Piquet, spécialiste du harcèlement scolaire, détaillait cette méthode dans le documentaire Les indiens contre-attaquent diffusé sur France 2 en novembre 2022, à travers des consultations filmées discrètement.

Voici l'essentiel de l'actualité de la matinée : • #BUDGET Le gouvernement présente en Conseil des ministres ses deux textes budgétaires pour 2024, avec l'objectif de moins dépenser sans renoncer complètement à soutenir le pouvoir d'achat, un difficile équilibre. Suivez notre direct. • #FOOT L'Italien Gennaro Gattuso va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, selon les informations de la direction des sports de Radio France. • #HARCELEMENT_SCOLAIRE Brigades dédiées dans les rectorats, confiscation du portable dans les cas graves, cours d'empathie... C'est aussi aujourd'hui que le gouvernement annonce son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire, "priorité absolue" de la rentrée pour Elisabeth Borne. En voici les grandes lignes. • #CORSE Emmanuel Macron est attendu en Corse pour une visite de deux jours durant laquelle il pourrait faire des annonces sur l'autonomie de l'île susceptibles d'être inscrites dans la Constitution.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Alors que le gouvernement s’apprête à annoncer un plan de lutte contre le harcèlement, des outils de prévention, certains expérimentaux, sont déployés dans l'académie de Paris. Au collège André-Malraux, dans le 17e arrondissement, l’équipe éducative a mis en place des "cours d’empathie". Les élèves apprennent à analyser leurs propres émotions et celles des autres, rapporte France 3 Ile-de-France.

(Marion David / F3 PIDF)

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Bonjour. Vous receviez ce matin une pédopsy concernant le harcèlement chez les enfants et notamment dans les établissement scolaire. Parmi les problèmes évoqués il y avait la place du téléphone portable qui posait question. Pourrait-on imaginer une interdiction du smartphone dans les établissement scolaire avant le lycée tout en autorisant le téléphone portable classique pour des raisons d'organisation chez certaines familles? j'aimerais connaître l'avis d'un spécialiste si vous avez l'occasion d'échanger avec un spécialiste dans la journée. Je vous remercie pour le travail remarquable de la rédaction. Bonne journée

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Bonjour @Tibo. Merci pour votre message. Peut-être faites-vous référence à l'interview de Nicole Catheline, pédopsychiatre, qui fait partie des professionnels consultés pour l'élaboration du plan anti-harcèlement scolaire présenté cet après-midi. Selon elle, la confiscation du téléphone est "un peu un signe d'impuissance et d'échec de la part des adultes". Nicole Catheline plaide pour davantage de prévention afin d'éviter ce type de mesures répressives, "regrettables", mais avant tout pour détecter ce "qui pourrait devenir du harcèlement".

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Comment la justice peut-elle mieux lutter contre le harcèlement scolaire ? Après la mise en place de peines plus lourdes, elle mise désormais sur les parents pour repérer les situations les plus graves. Explications de Margaux Stive.

Voici l'essentiel de l'actualité à la mi-journée : • #BUDGET Le gouvernement présente en Conseil des ministres ses deux textes budgétaires pour 2024, avec l'objectif de moins dépenser sans renoncer complètement à soutenir le pouvoir d'achat, un difficile équilibre. Suivez notre direct. • #FOOT L'Italien Gennaro Gattuso va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, selon les informations de la direction des sports de Radio France. • #HARCELEMENT_SCOLAIRE Brigades dédiées dans les rectorats, confiscation du portable dans les cas graves, cours d'empathie... C'est aussi aujourd'hui que le gouvernement annonce, vers 16h30, son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. En voici les grandes lignes. • #CORSE Emmanuel Macron est attendu en Corse pour une visite de deux jours durant laquelle il pourrait faire des annonces sur l'autonomie de l'île susceptibles d'être inscrites dans la Constitution.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Alors que le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire doit être présenté cet après-midi, @C31 nous fait part du harcèlement de sa fille dans les commentaires, en livrant un témoignage poignant. Je pense que vous vous joindrez tous à moi pour envoyer énormément de soutien à cette famille.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Bonjour, Notre fille a été harcelée durant deux ans et désormais, n'est plus capable de vivre normalement parmi les autres. A 14 ans, elle enchaîne les luttes pour dépasser ses traumatismes et avoir à nouveau envie de vivre. Elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours et est désormais suivie par des équipes médicales spécialisées Nous vivons un cauchemar éveillé.Carine

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Vous continuez dans les commentaires à faire part de vos témoignages sur le harcèlement scolaire et à raconter vos propres expériences sur ce fléau.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE J'ai bientôt 59 ans. J'ai été harcelée de la maternelle à la 3ème, un peu après mais ce n'était rien après ce que j'avais vécu. Aujourd’hui, je suis en arrêt de travail pour harcèlement au travail. Lorsque j'étais scolaire, ça aurait pu très mal se terminer puisqu'il y a eu une agression physique, alors que j'avais 13 ans. J'en souffre toujours... Je regrette, qu ’à l’époque mes parents n ’aient pas porté plainte. C'était un vendredi, le lundi, on n'en parlait plus. Et pourtant, ça n'aura été que l’aboutissement de petites vacheries en mesquinerie. En primaire, les instits savaient mais jamais personne n'a réagi...

#HARCELEMENT_SCOLAIRE J'ai été victime de harcèlement, lié à mon poids, par un collègue. Lorsque j'ai cherché de l'aide auprès de la responsable de mon service, elle m'a répondu "ce sont vos histoires d'adultes, ça ne me regarde pas".

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Tout notre soutien à Carine et à sa fille. Victime d’un fléau bien plus étendu que les chiffres officiels. Pour notre fille aînée, c’était étalement le cas. Qualifiée d’ »intello » (une tare de nos jours). Ça s’est terminé pour elle par une fugue, avec son sac à dos rempli de nourriture. Elle avait 13 ans et demi. Seul son départ du collège, pour aller en lycée, a mis fin à tout ça. Maintenant elle est étudiante et épanouie. Il faut garder espoir. Courage.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Vous êtes encore très nombreux dans les commentaires à partager vos témoignages concernant le harcèlement scolaire alors que la Première ministre doit annoncer à 16h30 le plan interministériel de lutte contre ce fléau.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Moi aussi j'ai été harcelée au lycée, pour mon physique et également traitée d'intello. De nombreux faits se sont déroulés devant les enseignants, sans aucune réaction ni régulation. Si l'on peut s'en remettre grâce à nos ressources internes ou externes, ce n'est pas toujours le cas, et l'éducation nationale ne peut éternellement se retrancher derrière un défaut de formation ou de maîtrise de la vie des ado. La protection de ses enfants concerne l'ensemble de la société. Merci de nous laisser l'opportunité de nous exprimer. C'est la première fois que je m'exprime sur ce que j'ai vécu, depuis 25 ans. Cette semaine, mon fils de 5 ans a été l'objet d'atteintes sexuelles de la part d'un camarade. Si au début, il n'a pas été entendu, j'ai pu relayer sa parole et les professionnels ont favorisé un espace de dialogue. Il est cru et soutenu. Cela a fait toute la différence.

#HARCELEMENT_SCOLAIRE BonjourPère de 3 enfants, je les ai vu harcelé tous les trois au cours de leur scolarité !Venant d'une région différente mes 2 filles avaient un niveau culturel et intellectuel largement supérieurs à leurs camarades : harcèlement ! Pour la première le passage au lycée à signer l'arrêt des agressions ! Pour la seconde il a fallu changer d'établissement et de département (avec beaucoup de problèmes et sans aide de l'éducation nationale - bien au contraire!) pour que cela s'arrête ! Quant au 3ème il a subi pendant 2 ans les agressions de son institutrice ! La aussi changement d'école donc de maîtresse. Améliorations mais il faudra attendre une 3ème institutrice pour que l'on découvre que notre est dys : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie étaient les causes de l'agression de l'institutrice contre notre fils.Pour les 3 enfants, nous n'avons pas eu beaucoup de soutien de la part de l'EN. Aujourd'hui mon aînée est allée jusqu'au master 2 que sa cadette entame cette année ! Le garçon lui surmonte son handicap et espère trouver une entreprise pour ses études supérieures en alternance!Alors en prenant notre propre expérience en exemple je pense que l'EN devrait en premier lieu se remettre totalement en question !

#HARCELEMENT_SCOLAIRE Fils de principal de collège, frêle, à l’époque (années 80), pas mal de copains mais aussi victime en permanence de brimades par d’autre pendant 4 ans jusqu’a finir par des menaces physiques (j’ai dû arrêter ma 3eme avant tout le monde!). Arrivé au lycée, une délivrance. Je viens de découvrir (par psychothérapie à plus de 50ans) que c’était du harcèlement scolaire. Je n’en avais toujours pas conscience tant d’années après !