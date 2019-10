Femme voilée prise à partie par des élus RN : "Le voile n'est pas souhaitable dans notre société", réagit le ministre Jean-Michel Blanquer

Dans une vidéo devenue virale, l'élu Rassemblement national Julien Odoul prend à partie une femme voilée dans le public, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

"Le voile n'est pas souhaitable dans notre société." Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a réagi, dimanche 13 octobre sur BFMTV, à la vidéo d'un incident survenu vendredi au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette dernière, devenue virale, on voit l'élu Rassemblement national Julien Odoul prendre à partie une femme voilée dans le public. Le port du voile "n'est pas quelque chose à encourager", a commenté le ministre. "Ce que ça dit sur la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs."

Sorties scolaires: Blanquer préfère qu'une mère accompagnatrice ne porte pas le voile car "il n'est pas souhaitable dans notre société" pic.twitter.com/6hbOwc5tMB — BFMTV (@BFMTV) October 13, 2019

Jean-Michel Blanquer a toutefois critiqué la séquence : "C'est une situation absurde. Une fois de plus le Rassemblement national joue de manière extrême sur ces questions. C'est bien évidemment à condamner et c'est idiot d'en arriver à ce type de situations." Il a également rappelé ce que disait la loi : "On est de plus en plus dans une situation de confusion alors que ce qu'il faut ce sont des règles de droit à respecter. Là en l'occurrence, ce n'était pas interdit de porter le voile."