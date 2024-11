Evaluations nationales : des résultats "inquiétants" en 4e et de nombreux élèves de 6e qui ne maîtrisent pas les bases

Le ministère de l'Education nationale a dévoilé jeudi le baromètre du niveau des élèves dans le second degré. Certains progrès sont toutefois à saluer au regard des années précédentes.

Après le premier degré la semaine dernière, place au baromètre du niveau des élèves dans le second degré. Le ministère de l'Education nationale et son service statistique, la Depp, ont publié, jeudi 7 novembre, les résultats des évaluations nationales en 6e, en 4e et en seconde. Lors d'un point-presse, la rue de Grenelle s'est montrée inquiète.

"On note qu’en 6e, moins d’un élève sur deux a un niveau satisfaisant en compréhension de l’écrit", explique le ministère. En mathématiques, un exemple plus flagrant a été donné : 43% des élèves ne savent pas que quatre centièmes équivaut à 0,04.

En ce qui concerne les 4e, les résultats dans leur globalité sont "inquiétants", alors qu'ils l'étaient déjà l'année dernière. Selon le ministère, les difficultés mesurées sont celles déjà repérées en 6e. Ce qui signifie que ces élèves n'ont pas ou peu progressé entre temps. Leurs performances en deçà des attentes peuvent en partie s'expliquer par les confinements liés au Covid-19 subis en CM1 et CM2.

Quant aux élèves de seconde, le ministère note, comme depuis 2019, un gros écart entre les lycéens généraux ou technologiques d'une part, et ceux des filières professionnelles d'autre part. Il y a en moyenne 50 points de différence sur les résultats obtenus en français et en mathématiques.

Des progrès en REP+

Certains progrès sont toutefois à saluer au regard des années précédentes. L'évolution des résultats des évaluations nationales s'observe de manière différente selon les niveaux : entre 2017 et 2024 pour les jeunes de 6e, depuis 2023 pour ceux de 4e, et entre 2019 et 2024 en seconde.

Dans le détail, les résultats sont en hausse en français pour les élèves de 6e (+6 points), en particulier ceux scolarisés en REP+ (réseau d'éducation prioritaire, avec des moyens renforcés). Le pourcentage d'élèves situés dans les groupes de performance les plus faibles est, lui, passé de 60,7% à 52,7%. En mathématiques, ils sont stables, mais avec une hausse pour les REP+. Le ministère attribue notamment cette évolution positive pour les élèves d'éducation prioritaire au dédoublement des classes en CP et CE1, initiée en 2017.

Toujours en 6e, on remarque que les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques, et que cet écart se creuse. A l'inverse, les filles sont au-dessus des garçons en français, mais l'écart se résorbe.

En 4e, les résultats en français sont en léger en recul. Ils sont stables en mathématiques, mais les filles sont plus nombreuses à appartenir aux groupes les moins performants (37% en 2024 contre 35,6% en 2023). Enfin en seconde, les résultats montrent une progression des performances en mathématiques et un retrait en français, quand on les compare à ceux des trois années précédentes, qui ont suivi la période de crise sanitaire.