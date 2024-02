De retour des vacances d’hiver, lundi 26 février, les écoliers d’un établissement de Béziers, dans l'Hérault, ont porté l'uniforme. Une mesure qui pourrait être adoptée partout en France dès 2026.

Il y a comme un air de début d'année scolaire pour une classe d’écoliers de Béziers (Hérault). Lundi 26 février au matin, c'était photo de classe, car pour la première fois, le retour de vacances se fait en uniforme, avec un pantalon ou une jupe au choix et un blazer. Un retour en classe sous les projecteurs, car c'est l'une des premières écoles en France à l'expérimenter. "Au moins, tous les enfants sont uniformisés, donc il n'y a pas de différences sociales par rapport aux tenues", explique une mère de famille.



Des doutes sur l'efficacité de la mesure

Quelques heures avant, Lola a choisi la jupe en plus du pull et du polo. "C’est pratique parce qu’il n’y a plus à choisir quel vêtement on va mettre pour le lendemain", souligne sa mère. Mais sa deuxième fille, Emma, semble moins convaincue. Pour ses jumelles, la mère de famille n'a rien eu à débourser. Le coût, 200 euros par enfant, est pris en charge par la ville et l'État. L’un des objectifs de l'uniforme est de limiter le harcèlement scolaire et les inégalités sociales. Les syndicats d'enseignants et de nombreux chercheurs doutent de l'efficacité de cette mesure. Si dans deux ans, l’expérimentation est jugée concluante, l'uniforme pourrait être généralisé partout en France à la rentrée 2026.