Éducation : six syndicats enseignants appellent à la grève des AESH ce mardi et à un rassemblement devant le ministère

Les Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) descendent une nouvelle fois dans la rue ce mardi, pour réclamer de meilleurs salaires et un statut non-précaire.

Six syndicats appellent à la grève des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et à un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale mardi 13 juin. Les syndicats enseignants dénoncent leur statut et revendiquent de meilleurs salaires pour les assistants qui accompagnent et soutiennent les élèves en situation de handicap en classe.

Si Emmanuel Macron a annoncé fin avril que les accompagnants, recrutés jusqu'ici uniquement sur le temps scolaire (28 heures), pourront l'être désormais 35 heures afin d'être présents aussi sur le temps extrascolaire, la mesure est insuffisante selon les syndicats qui veulent une vraie reconnaissance, notamment à travers la création d'un statut à part entière.

Plus de 130 000 AESH, pour 80 000 équivalents temps plein travaillés (ETPT), accompagnent actuellement 430 000 enfants, selon les chiffres du ministère lors de la rentrée 2022.