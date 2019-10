DIRECT. Suicide d'une directrice d'école à Pantin : plusieurs centaines de personnes se rassemblent à Bobigny en hommage à Christine Renon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ECOLE

: Les enseignants et les directeurs d'école de Seine-Saint-Denis rendent actuellement hommage à Christine Renon, directrice d'une école de Pantin qui s'est suicidée il y a dix jours. A Bobigny, ils sont plus d'un millier dans la rue, selon notre journaliste sur place.

• Des rassemblements sont en cours, notamment à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en hommage à la directrice Christine Renon qui s'est suicidée dans son école à Pantin. "On fait deux boulots en un", témoignent à franceinfo des directeurs d'école.



: Bonjour , un rassemblement est en effet en cours, en hommage à la directrice Christine Renon, qui s'est suicidée dans son école à Pantin. L'un de nos journalistes, Yann Thompson, est sur place à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

: Vous avez des infos sur le rassemblement à Bobigny en réaction au décès de la directrice d'école ?

• La mort de Christine Renon, directrice d'une école maternelle à Pantin, a mis en lumière le mal-être de toute une profession. Des directeurs d'école vous racontent un "malaise généralisé" dans cet article.

: "C'est un poste où la pression est permanente", a décrit sur franceinfo Anouk. Cette enseignante en primaire a rendu hommage à Christine Renon, directrice d'une école de Pantin qui s'est suicidée il y a dix jours, sur son blog "Merci maîtresse : chroniques scolaires presque ordinaires". "On dit qu’elles sont directrices. Moi je dis qu’elles sont femmes à tout faire, à tout recevoir, à tout encaisser, surtout", écrit-elle notamment.

Des grèves sont organisées dans les écoles pour rendre hommage à Christine Renon, une directrice qui s'est suicidée fin septembre à Pantin. Certains de ses collègues publient une tribune sur franceinfo pour exprimer leur solidarité et leur colère. Le ministre Jean-Michel Blanquer, lui, annonce la création d'un "comité de suivi" pour les directeurs.



: "Il faut saluer sa mémoire, vivre avec dignité ce drame. Dans ce genre de circonstances, nous sommes tous dans le même bateau."



Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, revient sur la mort de Christine Renon au micro de RTL. Il propose la création d'un comité de suivi de la fonction de directeur. "Nous devons être unis et sereins pour faire progresser les choses."

: "Le directeur d'école est la pierre angulaire du premier degré mais il n'est jamais remercié."



Pour Fabrice, qui dirige une école dans le sud-est de la France, le directeur d'école est un "personnel mal-aimé, sans pouvoir, que l'on aime bien malmener". Il évoque une intense charge de travail : réunions de travail dès la mi-août, inscriptions tardives, préparation des plannings et relations avec la municipalité pour gérer les imprévus et les travaux.





: Les obsèques de la directrice Christine Renon sont célébrées aujourd'hui. Pour mieux tenter de comprendre le malaise qui secoue la profession, j'ai interrogé des directrices et des directeurs d'école de diverses régions françaises. Un constat : le désarroi est profond aussi bien dans les quartiers sensibles que dans les zones rurales. Retrouvez leurs témoignages dans mon article.







: Le récent suicide d’une directrice de maternelle de Pantin met en lumière les souffrances ressenties par la profession. "Le geste fatal de Madame Renon interroge sur cette dévalorisation de l’enseignement primaire qui se traduit par une dévalorisation statutaire et salariale", analyse Cécile Roaux, chercheuse associée au Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis).

: "Son geste ne peut pas être minoré, parce qu'il est révélateur de la souffrance au travail partagée par l'ensemble des personnels de l'Education nationale au regard de la dégradation continue et permanente de leurs conditions actuelles de travail, en Seine-Saint-Denis et au-delà."



Après le suicide de Christine Renon, directrice d'une école maternelle de Pantin (Seine-Saint-Denis), le collectif des directeurs d'école de la ville signe une tribune sur franceinfo pour exprimer sa colère et sa solidarité. Des rassemblements et des grèves sont prévues aujourd'hui dans le département et dans toute la France.