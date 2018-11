La grève dans l'Education nationale est suivie par 11,33% des enseignants, selon le ministère

Ce qu'il faut savoir

La grève dans l'éducation nationale, lundi 12 novembre, est suivie par 11,33% des enseignants, selon les chiffres du ministère communiqués à la mi-journée. "Il y a une exaspération extrêmement profonde dans le monde enseignant et au même moment, on annonce des suppressions d'emplois". Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT, a évoqué sur franceinfo lundi 12 novembre l'exaspération des enseignants qui "n'en peuvent plus". Il soutient le mouvement de grève contre les suppressions de postes à l'appel de tous les syndicats. Suivez sur franceinfo cet appel à la grève.

"Qu'on se mette autour de la table". "Être ministre de l'Éducation, ce n'est pas tout simplement faire de la communication", a encore critiqué Laurent Berger. Il espère que la grève de ce lundi permettra "qu'on se mette autour de la table, qu'on discute sur les moyens nécessaires à l'éducation".

Ils réclament l'annulation des suppressions de postes. Les syndicats des fédérations FSU, CFDT et Unsa, dans le primaire (écoles maternelles et élémentaires) et le secondaire (collèges et lycées) ont appelé à la grève, dans le public et le privé, pour réclamer l'annulation de ces suppressions de postes.

D'autres revendications. Les syndicats de l'Éducation nationale d'autres fédérations (CGT, Sud, FO) ont eux aussi appelé au mouvement, contre les suppressions de postes mais aussi contre la réforme de l'enseignement professionnel, la réforme du lycée et plus largement contre "la casse du statut général de la fonction publique". Enfin, le Syndicat national des lycées et collèges (Snalc) s'est associé, lui, aux deux plateformes.