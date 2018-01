Des "vestes de sable" pour canaliser les enfants hyperactifs ? "Une idée grotesque", juge un médecin français

En Allemagne, des écoles utilisent des gilets lestés pour calmer les enfants hyperactifs. L'expérimentation a créé la polémique outre-Rhin et franceinfo a interrogé le docteur Eric Konofal, spécialiste des troubles de l'attention.

Des gilets de 1 à 6 kg pour calmer les enfants atteints troubles de l'attention : l'idée peut paraître dérangeante voire dangereuse. Pourtant, 200 écoles allemandes ont mis ce dispositif en place comme alternative à la Ritaline, médicament prescrit pour les enfants de plus de 6 ans atteints de trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité (ou TDAH). Libération révèle cette méthode, jeudi 25 janvier, après que les journaux allemands se sont emparés du sujet, provoquant l'indignation dans le pays.

Captures d'écran de la page Facebook de Maintower (Extraits d'une vidéo)

Si le porte-parole de l’Association des pédiatres allemands juge ce dispositif "stigmatisant", qu'en pensent les médecins français ? Franceinfo a interrogé le docteur Eric Konofal, spécialiste des troubles de l'attention, auteur du livre Histoire illustrée de l'hyperactivité (éd. Impulsion Naturelle). L'idée le fait "tout simplement bondir".

Franceinfo : Que pensez-vous de ces "vestes de sable" ?

Eric Konofal : Je trouve cette "expérimentation" grotesque. Ces vestes sont en fait des neuroleptiques "soft". On continue de penser qu’il faut calmer l’enfant hyperactif à tout prix. Mais c’est tout le contraire ! Il faut éveiller leur cerveau pour les empêcher d’être impulsifs. L’impulsivité, c'est le fait de ne pas pouvoir faire les choses parce qu'on se précipite pour les faire. C’est un problème d’organisation de l’attention, et vous ne pouvez pas être attentif si vous n’êtes pas éveillé. Pour moi, c'est comme si on mettait des ressorts sur les vêtements d’une personne atteinte de Parkinson. Tant qu'on y est : faisons porter une camisole intégrale à des patients atteints d'Alzheimer !

A vous entendre, ça ressemble presque à une forme de torture…

Oui, complètement ! Vous imaginez ce que ça représente ? Si on commence réellement à faire porter ça à des enfants, il va falloir aller vérifier qu’ils n’ont pas un début de scoliose ou même d’arthrose parce qu’ils risquent d’avoir des écrasements des articulations. C’est à peu près la même chose que le "packing" avec l’autisme, un scandale dévoilé il y a quelques années. Des psychiatres "psycho-dingos" proposaient de les envelopper dans un linceul pour qu’ils se retrouvent avec eux-mêmes.

Mettre une charge comme ça, sur le dos d’un enfant, c’est lui faire porter la culpabilité de sa maladie, le poids de ses difficultés. Lui faire porter sa croix, littéralement.Eric Konofalà franceinfo

Les enfants qui ont des troubles de l'attention souffrent déjà assez comme ça pour ne pas qu'on en rajoute. Il faut vraiment arrêter de les persécuter et leur donner un traitement adapté à leurs besoins. En l'occurrence : la Ritaline.

Ce médicament n'a pourtant pas toujours eu bonne réputation...

Oui et c'est bien dommage. On assimile encore trop souvent ça à une drogue dangereuse. La Ritaline est un produit qui fait du bien aux cerveaux des enfants hyperactifs parce que ça les éveille. Et ça leur rend service parce qu’on les empêche par la suite de se droguer, de prendre du cannabis, de devenir alcoolique ou de prendre de la cocaïne. Caféine, extrait de cola, déanol... Le point commun de tous les médicaments qui fonctionnent chez les enfants hyperactifs, c’est qu'ils boostent l’éveil. Pendant des années, on a donné des neuroleptiques aux hyperactifs. Ça leur causait des problèmes cardiaques.

La Ritaline ça leur sauve la vie et ça leur permet de ne pas être obligés de suivre des thérapies chez les psychanalystes ou à prendre des médicaments inutiles.Eric Konofalà franceinfo

Les enfants qui sont sous Ritaline depuis vingt ans, aujourd’hui où sont-ils ? Dans des grandes écoles, ils font des trucs brillants, il en a même qui sont dans l’Hémicycle. Ces enfants peuvent devenir prodigieux si on les aide.