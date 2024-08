Des syndicats enseignants appellent à la grève dans les écoles maternelles et élémentaires le 10 septembre

Des syndicats enseignants, FSU-SNUipp, CGT éducation et Sud éducation, prévoient une journée de grève dans les écoles maternelles et élémentaires le mardi 10 septembre, contre la généralisation des évaluations dans toutes les classes de l'école élémentaire, a appris franceinfo, lundi 26 août, lors d'une conférence de presse de la FSU-SNUipp. Les trois syndicats appellent les professeurs des écoles à ne pas faire passer ces ces tests, car la grève aura lieu "pendant la passation des évaluations nationales", précise Guislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole de la FSU-SNUipp.

"On s'oppose depuis plusieurs années à ces évaluations qui n'étaient jusqu'à présent qu'en CP et CE1 et qui sont apparues en CM1 l'année dernière", explique Guislaine David. À la rentrée, elles seront généralisées à tous les niveaux de l'école élémentaire, du CP au CM2. "Il est essentiel d'enrayer la machine et de ne pas faire passer les évaluations nationales", souligne la responsable syndicale.

Des évaluations, source de stress selon le syndicat

La FSU-SNUipp réclame la libre passation de ces évaluations et dénonce leur caractère obligatoire. Selon le syndicat, ces tests sont source de stress pour les enseignants, les élèves et leurs parents. "Ces évaluations ne sont pas utiles pour les enseignants, elles ne vont pas prédire ce qu'ils vont faire ensuite dans leur classe et, surtout, elles vont certainement avoir pour conséquence des injonctions qui vont réduire la liberté pédagogique", ajoute Guislaine David. Ils uniformisent les pratiques, limitent la liberté pédagogique des enseignants et ne résolvent en rien les difficultés des élèves, dénonce la FSU-SNUipp.

Pour Guislaine David, ce principe de tests standardisés est "la la clé de voûte des conditions d'enseignement actuelles et d'une politique éducative qui est néfaste aux élèves", parce que leurs résultats sont utilisés pour "définir toutes les politiques", qui réduisent "la liberté pédagogique" des enseignants.