Crèches : "L'offre doit correspondre aux besoins des familles", explique Agnès Canayer, ministre déléguée chargée de la Famille et de la Petite Enfance

Un livre-enquête remet en cause les pratiques de certains groupes de crèches privées et l’inaction des pouvoirs politiques.

Depuis sa parution mi-septembre, Les Ogres, le livre-enquête sur le fonctionnement des crèches privées signé Victor Castanet, continue de faire des vagues. "Il y a beaucoup d'argent public qui finance les places de crèche. De manière à sécuriser les parents pour pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Pour garantir une offre de place de crèche diversifiée et accessible à tous, on doit avoir une multiplicité d’offres", assure Agnès Canayer, ministre déléguée chargée de la Famille et de la Petite Enfance.

"La richesse de la prise en charge des enfants"

"Cette offre doit correspondre aux besoins des familles. Aujourd’hui, on a des offres associatives, des offres publiques et des offres privées. Et de l'accueil individuel et collectif. C’est cela la richesse de la prise en charge des enfants", ajoute la ministre.

