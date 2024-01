Conférence de presse d'Emmanuel Macron : l'apprentissage de "La Marseillaise" en primaire est-il une nouveauté ?

Un symbole et un serpent de mer. Lors de sa conférence de presse dans la soirée du mardi 16 janvier, le président de la République s'est dit "totalement favorable à ce qu'on apprenne La Marseillaise au primaire". Une idée qui s'inscrit dans une série de mesures pour l'éducation. Emmanuel Macron a notamment évoqué la question de la tenue unique testée dans une centaine d'établissements volontaires.

Mais cette proposition est loin d'être nouvelle. À la rentrée de 2005, la loi Fillon imposait l'hymne national à l'école. Une circulaire précisait que le primaire "offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et son histoire". L'enseignement des grands symboles français et républicains comme le drapeau, la fête nationale ou l'hymne étaient déjà dans les programmes officiels mais pas systématiquement appris. Cette mesure n'était pas accueillie avec enthousiasme chez les enseignants, expliquait à l'époque L'Obs.

Inclus dans les programmes

Cet apprentissage de l'hymne était déjà intégré dès 1985 dans les programmes d'instruction civique. En 2011, une circulaire rappelle l'obligation de l'étude de l'hymne national à l'école primaire. Aujourd'hui, les programmes d'enseignement moral et civique indiquent que l'étude de La Marseillaise débute au cycle 2 (CP, CE1 et CE2). C'est d'ailleurs dès le CE2 que l'on peut commencer à apprendre aux élèves "quelques couplets" de l'hymne national. Ce sera ensuite en classe de CM1 durant le cycle 3 et "en cohérence avec l'étude de la Révolution française, qu'une approche plus approfondie de l'hymne trouvera toute sa signification", précise le site Eduscol du ministère de l'Éducation.

Le site TF1 Info souligne que si l'apprentissage de La Marseillaise à l'école semble compris dans de nombreux textes réglementaires, il n'y a pas d'obligation à la chanter de façon régulière. Des syndicats d'enseignants se sont montrés sceptiques après les annonces d'Emmanuel Macron. La porte-parole du SNUipp-FSU Guislaine David, interrogée sur franceinfo, n'est pas "persuadée qu'apprendre La Marseillaise au CP permette la citoyenneté". "Bien évidemment qu'il faut connaître les symboles de la République, mais ce n'est pas l'apprentissage par le chant qui va permettre une pratique de la citoyenneté", a-t-elle ajouté.